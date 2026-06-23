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23 de junio de 2026

FORMALIZAN POR MICROTRÁFICO A SUJETO QUE VIAJABA DE PUNTA ARENAS A SANTIAGO CON COCAÍNA EN SUS PRENDAS

​La droga fue encontrada en las prendas del sujeto.

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Un ciudadano de 31 años de edad fue detenido en el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, en los precisos instantes en que realizaba los trámites de embarque para abordar un vuelo comercial con destino a la ciudad de Santiago, neutralizando un traslado de cocaína.

Ante la señal de alerta de un ejemplar canino, los funcionarios aduaneros activaron los protocolos de seguridad y trasladaron de forma inmediata al sospechoso hacia una sala de custodia y revisión exhaustiva.

La droga fue encontrada en las prendas del sujeto. Así lo detalló el fiscal a cargo del caso, Oliver Rammsy.

“El imputado pretendía abordar un avión rumbo a la capital. Fue controlado de forma rutinaria por personal de Aduanas y del aeropuerto con un perro detector de drogas, y el can marcó con fuerza. En la sala de revisión privada se descubrió que el sujeto ocultaba meticulosamente entre sus vestimentas una bolsa plástica contenedora de 4,3 gramos de clorhidrato de cocaína en polvo”, dijo.

Tras ejecutar la respectiva prueba de campo y los análisis químicos de rigor en el mismo terminal aéreo, los reactivos confirmaron de forma preliminar que se trataba de la mencionada sustancia clorada.

Audiencia de formalización y la búsqueda de un presunto tráfico mayor

Durante la formalización de la investigación ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía Local le imputó cargos por microtráfico de estupefacientes.

Junto con la formulación de cargos, el fiscal solicitó la autorización para ejecutar una diligencia para el alzamiento del secreto tecnológico y la incautación del teléfono celular del imputado con el fin de averiguar un presunto tráfico mayor.

Frente al requerimiento del Ministerio Público, la defensa penal pública del imputado accedió de forma totalmente voluntaria a proporcionar las claves de desbloqueo y acceso del dispositivo electrónico, bajo la condición de que los peritos extraigan única y estrictamente información ligada a esta causa criminal.

Por este hecho, se resolvió decretar la medida de arraigo regional, fijando además un plazo de 60 días para el cierre formal de la investigación.

Fuente: biobiochile.cl 


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DETIENEN A SUJETO CON MILLONARIO CONTRABANDO DE ROPA DEPORTIVA FALSA EN PUNTA ARENAS

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