19 de junio de 2026
CANCILLER SE REÚNE CON GOBERNADOR DE MAGALLANES Y ABORDAN PRÓXIMOS DESAFÍOS DE LA REGIÓN
Producción de hidrógeno verde, el fomento del turismo e inversiones en la región.
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el gobernador de la Región de Magallanes y la Antártica chilena, Jorge Flies.
En la instancia, ambas autoridades abordaron distintos temas, entre los que destacaron la importancia estratégica de la Antártica, la producción de hidrógeno verde, el fomento del turismo e inversiones en la región.
La medida se adoptó en la casa ubicada en Av. Jorge Alessandri con 21 de Mayo, tras el vencimiento de los plazos ampliados otorgados para regularizar observaciones vinculadas a seguridad, habitabilidad y recepción definitiva.
La medida se adoptó en la casa ubicada en Av. Jorge Alessandri con 21 de Mayo, tras el vencimiento de los plazos ampliados otorgados para regularizar observaciones vinculadas a seguridad, habitabilidad y recepción definitiva.