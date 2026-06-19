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19 de junio de 2026

CANCILLER SE REÚNE CON GOBERNADOR DE MAGALLANES Y ABORDAN PRÓXIMOS DESAFÍOS DE LA REGIÓN

​Producción de hidrógeno verde, el fomento del turismo e inversiones en la región.

gobernadormagallanescanciller

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el gobernador de la Región de Magallanes y la Antártica chilena, Jorge Flies.

En la instancia, ambas autoridades abordaron distintos temas, entre los que destacaron la importancia estratégica de la Antártica, la producción de hidrógeno verde, el fomento del turismo e inversiones en la región.

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COMUNALES DE MAGALLANES EN CONVERSATORIO «INCENTIVO AL RETIRO DOCENTE: LA ACTIVIDAD ONLINE ESTUVO A CARGO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL DIRECTORIO NACIONAL

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