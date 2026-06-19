CANCILLER SE REÚNE CON GOBERNADOR DE MAGALLANES Y ABORDAN PRÓXIMOS DESAFÍOS DE LA REGIÓN

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el gobernador de la Región de Magallanes y la Antártica chilena, Jorge Flies.

En la instancia, ambas autoridades abordaron distintos temas, entre los que destacaron la importancia estratégica de la Antártica, la producción de hidrógeno verde, el fomento del turismo e inversiones en la región.