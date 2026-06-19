OBSERVATORIO LABORAL DE MAGALLANES INVITA A TALLERES SOBRE DESAFÍOS DEL EMPLEO REGIONAL

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de análisis del mercado laboral en un contexto de cambios económicos, sociales y ambientales que impactan en el empleo regional, el Observatorio Laboral de Magallanes, que ejecuta INACAP y financia la Subsecretaría del Trabajo, abrió la convocatoria para la segunda versión de los talleres de formación laboral “Futuro del trabajo y desafío del empleo regional”.





Esta iniciativa está orientada a trabajadores, dirigentes sindicales y todas las personas interesadas en comprender y analizar de mejor forma los datos del mercado laboral en la región, con el fin de fortalecer su participación informada en espacios de diálogo.

​



“Durante 2025 realizamos la primera versión de estos talleres con participación tanto de representantes de gremios, sindicatos, instituciones educativas y algunas personas interesadas a nivel individual. Este año esperamos continuar entregando herramientas que permitan comprender mejor los datos del mercado laboral y anticipar tendencias, contribuyendo así a una toma de decisiones más informada frente a los desafíos laborales de la región. Para ello, contaremos con expositores de distintas instituciones, quienes abordarán estos temas desde diversas perspectivas” destacó el Coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, Pablo Barrientos Lara.

​



El programa contempla cuatro módulos y se realizarán el martes 7 y el jueves 9 de julio de 2026, de 15:00 a 18:00 horas en el auditorio de INACAP. La participación es gratuita, previa inscripción, ya que los cupos son limitados.

​



Los contenidos abordarán aspectos clave para comprender la realidad actual y futura de la región, e incluyen:

​



Módulo 1: Ley de Inclusión Laboral: avances y desafíos

Módulo 2: Cambio Climático y empleo: impacto y oportunidades

Módulo 3: Actividad económica regional y empleo: conceptos, indicadores y tendencias.

Módulo 4: Tendencias demográficas de empleo.

Las inscripciones están abiertas a través del formulario: https://forms.office.com/r/wKWM4iBSDy

Para consultas y más información, contactar al correo: [email protected]