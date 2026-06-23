PROPUESTA DE HORMIGÓN ECOLÓGICO GANÓ EL RETO CONSTRUYE ACADEMIA EN MAGALLANES

La idea innovadora "Hormigón THC", propuesta por estudiantes de Inacap Punta Arenas, logró el primer lugar del Reto Construye Academia 2026 en la región de Magallanes y Antártica Chilena.

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El grupo integrado por Ariatna Márquez, Braulio Mella y Juan Carlos González de Inacap Punta Arenas fue el ganador del Pitch local del desafío impulsado por la Cámara Chilena de la Construcción a través de su comisión de Innovación, la CDT y Construir Innovando, con la colaboración de Puentte, que acompaña metodológicamente el proceso. Los jóvenes representarán a Magallanes en la final nacional del certamen, que se desarrollará entre el 20 y el 22 de octubre en Santiago, en el marco de la feria Edifica, la exposición de edificación más grande de Hispanoamérica.

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El presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, destacó que "aquí en Magallanes se presentaron seis ideas muy innovadoras, de alto valor para la industria; pudimos apreciar proyectos que plantean posibles soluciones a necesidades de la industria de la construcción actual, lo cual nos parece muy positivo. Estamos seguros de que la idea ganadora nos representará muy bien como región en Edifica 2026".

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Uno de los propósitos del Reto Construye Academia fue vincular a jóvenes talentos con las empresas socias del gremio. La región de Magallanes recibió siete postulaciones al reto relacionadas con los ejes de Industrialización y Descarbonización. Las ideas fueron enviadas por equipos conformados por estudiantes de Inacap y la Universidad de Magallanes. De las propuestas recibidas, seis fueron seleccionadas para participar en el pitch regional.

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El día del pitch, los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentarle su idea al jurado estuvo conformado por representantes del sector: José Carlos Oyarzún, gerente técnico de Concremag; Elvis Subiabre, administrador Zonal AXIS D.C.; Luis Velásquez, jefe del Departamento de Control de Pérdidas de Edelmag; y Alejandra Jiusán, jefa de innovación CchC.

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"Las seis propuestas estuvieron muy potentes; de hecho, si hubiésemos tenido que seleccionar seis representantes, probablemente habríamos elegido a todas. Estamos muy contentos por la calidad de las propuestas y también por el desplante de los estudiantes. Estuvo muy peleada la votación, pero finalmente el ganador fue elegido por niveles de innovación y por el impacto que puede tener la solución en la región", valoró la jefa de Innovación de la CChC, Alejandra Jiusán.

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Idea ganadora: hormigón ecológico con fibras textiles





La idea ganadora del Reto Construye Academia en Magallanes plantea el desarrollo de un hormigón ecológico, denominado "Hormigón THC", que incorpora fibras textiles recicladas —residuos post-consumo de la industria textil— junto con hidróxido de calcio como agente cementante alternativo. Esta innovación aborda simultáneamente la reducción de emisiones de CO₂ y la gestión de desechos textiles, aportando nuevas propiedades mecánicas como mayor elasticidad y menor densidad, además de avanzar hacia la economía circular aplicada a la construcción.





Durante su presentación, el equipo destacó además con una demostración práctica: llevaron muestras tanto de la fibra textil como materia prima, así como dos probetas de hormigón —una tradicional y otra con el nuevo material— permitiendo al jurado comparar directamente sus diferencias.

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La líder del equipo ganador, Ariatna Márquez, estudiante de cuarto año de Construcción Civil en Inacap Punta Arenas, explicó que "este proyecto lo iniciamos el año pasado en una clase, donde quisimos desarrollar un hormigón especial. Luego incorporamos el enfoque ecológico a través del reciclaje textil, uno de los factores más contaminantes en el país. Hoy buscamos aportar a la descarbonización utilizando este material".





Agregó que la solución "es un hormigón que no se rompe fácilmente, es termoacústico, más liviano y potencialmente más económico de fabricar, lo que fortalece su aplicación en la industria".





Por su parte, Braulio Mella, integrante del equipo, destacó la experiencia: "como estudiantes muchas veces uno se enfoca solo en terminar la carrera, pero tener la posibilidad de innovar es muy gratificante. Es emocionante haber ganado; trabajamos muy bien como equipo y eso fortaleció nuestra idea".

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Por su parte, el docente guía del equipo ganador, Nelson Sepúlveda, dio a conocer el trabajo realizado: "este proyecto lleva dos años de desarrollo y hemos comprobado que el material es más liviano, termoacústico y con capacidad de absorber energía. Además, permite reducir el impacto ambiental al incorporar CO₂ y reutilizar residuos textiles".





El presidente del jurado, José Carlos Oyarzún, se refirió a estas iniciativas señalando que: "surgen ideas con una gran capacidad de innovación. Relevo especialmente el enfoque en industrialización y descarbonización, junto con la adaptación al clima austral, aspectos clave para el desarrollo de la construcción en la región".





Para prepararse para el pitch nacional, los estudiantes del equipo ganador regional recibirán mentorías que les permitirán agregar valor a su propuesta y fortalecer su presentación en la Expo Edifica, evento que busca fomentar el intercambio de conocimientos entre los actores de la industria.

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Proyectos presentados





La jornada del Pitch Regional en Magallanes dejó en evidencia el alto nivel de innovación presente en la región, consolidando al Reto Construye Academia como una plataforma clave para impulsar el talento joven y su vinculación con la industria.





"Nos motivó la oportunidad de aportar con nuevas ideas al ámbito de la construcción, especialmente en lo relacionado con productividad y desempeño de los sistemas constructivos", comentó Paulina Hernández, estudiante de cuarto año de Ingeniería en Construcción de la Universidad de Magallanes e integrante del equipo autor de la propuesta "Autocurado para hormigones en climas extremos".

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La lista completa de ideas innovaciones presentadas en Magallanes son: