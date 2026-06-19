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19 de junio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y COANIQUEM FORTALECEN PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN LA COMUNIDAD

La capacitación abierta reunió a organizaciones sociales, instituciones y vecinos para promover el autocuidado y reducir los accidentes que afectan principalmente a niños y niñas.

CHARLA COANIQUEM (1)

La Municipalidad de Punta Arenas, junto a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), realizó esta mañana la charla de prevención de quemaduras "¿Sé cómo cuidarme?", actividad desarrollada en el Centro Cultural Municipal y dirigida a organizaciones sociales, instituciones y público general.

La iniciativa se llevó a cabo en el marco del convenio de colaboración vigente entre ambas entidades, cuyo propósito es fortalecer las acciones de educación y prevención en la comuna. La jornada estuvo a cargo de Ingrid Gibson, enfermera de Coaniquem, quien abordó contenidos relacionados con los principales factores de riesgo, medidas preventivas y primeros auxilios ante lesiones por quemaduras.

La capacitación permitió entregar herramientas prácticas para prevenir accidentes en el hogar y reforzar la importancia del autocuidado, considerando que las quemaduras continúan siendo una de las lesiones más frecuentes en niños y niñas de la región.

En ese contexto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, reiteró el compromiso municipal con la prevención de quemaduras y el apoyo permanente a la labor de Coaniquem. "Cada año alrededor de 750 niños se queman en la Región de Magallanes. De ellos, más de 40 deben viajar a Santiago para recibir tratamientos especializados debido a la gravedad de sus lesiones. La mayoría de estos accidentes ocurre en el hogar, principalmente entre niños de 0 a 4 años y en horarios donde hay más personas reunidas en casa", afirmó.

El jefe comunal agregó que las consecuencias de una quemadura pueden extenderse durante años debido a los procesos de crecimiento y rehabilitación que enfrentan los pacientes. "Muchas veces se piensa solo en la lesión inicial, pero después viene un largo proceso de recuperación física y emocional. Por eso apoyamos activamente a Coaniquem mediante subvenciones y otras acciones de colaboración. Lo más importante es que estas situaciones son evitables", sostuvo la autoridad local, quien destacó además que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para disminuir una cifra que se ha mantenido alta en la región durante los últimos años.

La coordinadora regional de Coaniquem, Rosa Zúñiga, destacó que esta actividad forma parte de un trabajo conjunto que ha permitido ampliar el alcance de la fundación en Magallanes. "Esta charla se generó a través del convenio colaborativo que tenemos con la Municipalidad de Punta Arenas. Para nosotros ha sido un tremendo aporte, porque nos ha permitido generar estos espacios y traer profesionales a la ciudad para desarrollar actividades durante toda una semana. Es fundamental llegar a cada hogar, institución y organización con temas de prevención, especialmente relacionados con el cuidado de nuestros niños y familias", señaló.

Durante la semana, profesionales de la fundación visitaron establecimientos educacionales, jardines infantiles y equipos de educación parvularia para reforzar mensajes preventivos desde las primeras etapas de formación. Según las cifras entregadas por Coaniquem, más de 750 niños sufren quemaduras cada año en la Región de Magallanes. Aunque no todos requieren atención especializada, estas lesiones continúan representando un importante desafío para la salud pública y la prevención.

Zúñiga explicó que gran parte de estos accidentes ocurren en el hogar y pueden evitarse mediante medidas simples de autocuidado. "El manejo de líquidos calientes es uno de los principales riesgos. Por ejemplo, no se debe tomar a un niño en brazos mientras se sirve té o café, y es recomendable evitar el uso de manteles, ya que pueden provocar el volcamiento de recipientes con líquidos calientes sobre niños o adultos mayores", indicó.

La representante de la fundación también valoró el respaldo municipal a través del convenio de colaboración y de la subvención entregada este año, recursos que contribuyen al financiamiento de insumos médicos y procesos de rehabilitación para niños, niñas y adolescentes que reciben una atención integral y gratuita.

La actividad forma parte de una estrategia permanente de prevención impulsada por Coaniquem y el municipio, que contempla futuras capacitaciones para profesionales de la salud, apoyo a campañas educativas y colaboración en la colecta anual de la institución.

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