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20 de junio de 2026

SATÉLITE DE LA NASA CAPTURA LOS COLORES DEL OTOÑO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​La imagen, registrada por el satélite Landsat 9, muestra los tonos rojizos, amarillos y ocres que cubrieron parte de los bosques australes cerca del río Penitente durante abril.

Otoño Magallanes

El satélite Landsat 9 de la NASA registró una llamativa imagen de la Región de Magallanes que muestra los colores del otoño austral en una zona cercana al río Penitente. La captura fue realizada el 12 de abril y fue difundida por el Observatorio de la Tierra de la agencia espacial estadounidense.

La fotografía satelital revela una combinación de tonos rojizos, amarillos, verdes y ocres que contrastan con los paisajes habitualmente asociados a la Patagonia, caracterizados por la presencia de nieve, extensas llanuras y lagos de origen glaciar.

Según la información entregada por la NASA, la Región de Magallanes alberga algunos de los bosques templados más australes del planeta. En estos ecosistemas habitan especies únicas, entre ellas distintos árboles del género Nothofagus, conocidos comúnmente como robles australes, que destacan por su capacidad de adaptarse a diversas condiciones climáticas.

La imagen también permite apreciar el relieve montañoso de la zona, junto con estrechos valles, pequeñas lagunas y áreas de vegetación que adquieren tonalidades intensas durante el otoño. Este fenómeno ocurre por un período limitado cada año, transformando temporalmente el paisaje del extremo sur de Chile.

El registro constituye una nueva mirada al patrimonio natural de Magallanes, destacando la diversidad de ecosistemas presentes en la región y la riqueza visual que caracteriza a la Patagonia durante la temporada otoñal.

https://www.instagram.com/p/DZd1l6NDK4h/?igsh=dnU1c293Y2o1dTRy
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