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19 de junio de 2026

ALVI IMPULSA EL CRECIMIENTO DE COMERCIANTES LOCALES CON NUEVA VERSIÓN DE “IMPULSA TU NEGOCIO”

La iniciativa busca apoyar el desarrollo de los socios comerciantes de Alvi, a través de financiamiento, mentorías, herramientas digitales y talleres de inteligencia artificial

alvimayorista

​Con el objetivo de seguir apoyando el desarrollo de los comerciantes locales, Alvi -filial de SMU- lanzó la segunda versión de “Impulsa Tu Negocio”, iniciativa que busca entregar herramientas para fortalecer la gestión, digitalización y crecimiento de los negocios de sus socios. De esta forma, Alvi busca seguir impactando positivamente, a través de la creación de valor compartido, en cada una de localidades donde la compañía se encuentra presente.

 
En esta nueva versión, “Impulsa Tu Negocio” contempla un completo plan de apoyo. Entre los beneficios destacan tres fondos de financiamiento de hasta $2 millones en equipamiento, 35 mentorías especializadas junto a Simón de Cirene, licencias digitales y talleres de Hazlo con IA. En total, 60 socios comerciantes serán apoyados con distintas herramientas orientadas a mejorar la administración, operación y proyección de sus negocios.

 
La convocatoria está dirigida a comerciantes registrados en Club Alvi, quienes deberán inscribirse a través de un formulario web y contar sobre su negocio y el destino que le darían al financiamiento. Además, durante el proceso, podrán acumular puntos mediante el uso de beneficios del Club, como canje de cupones, uso de alianzas y mantención o mejora de nivel.

 
El gerente de formato Alvi, Francisco Gaete, señaló que “contamos con más de 120 mil socios comerciantes, tenemos 30 años de experiencia y nuestro compromiso es ser siempre la alternativa más conveniente para ellos. Por eso seguimos invirtiendo en iniciativas que generen valor compartido y contribuyan al fortalecimiento del comercio local en todas las regiones donde estamos presentes. En este segundo año de ‘Impulsa Tu Negocio’ queremos continuar con nuestro propósito de seguir apoyando a través de financiamiento, mentorías y capacitaciones con el objetivo de que sus negocios sean más eficientes, rentables y preparados para el futuro”.

 
La primera versión de “Impulsa Tu Negocio” realizada en 2024, convocó a más de 400 socios comerciantes de todo Chile. En esa oportunidad, Club Sushi de Concepción, Minimarket Maná de Talagante y El Colorín de Renca obtuvieron el primer lugar, mientras que otros 30 comerciantes fueron beneficiados con herramientas y acompañamiento para fortalecer sus emprendimientos.

 
El ganador de la primera versión, en 2024, fue Patricio Belmonte, dueño de “Club de Sushi”, en Concepción, quién señaló que “estábamos necesitando un impulso. En los emprendimientos siempre faltan recursos para crecer y vi el concurso en la aplicación”. En la misma línea, Alejandro Gallardo, obtuvo el tercer lugar con su almacén, “El Colorín de Renca”, y destacó que participó buscando desarrollarse “más en el ámbito comercial, para que me den nuevas ideas, proyectarme y crecer”.

 
El lanzamiento de esta segunda versión marca el inicio del proceso de postulación, dando paso a la etapa de selección y entrega de beneficios, finalizando en octubre en el tradicional Encuentro Alvi, donde se llevará a cabo la ceremonia de cierre y premiación de los ganadores de la edición 2026.


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