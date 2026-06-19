CAPITANES DE LA ARMADA, FACH Y GOPE DE CARABINEROS ABORDARON EL ROL DE SER PADRES Y UNIFORMADOS EN MAGALLANES

La paternidad, la vocación de servicio y el respaldo de las familias fueron los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron el jefe del GOPE de Carabineros Magallanes, capitán Sebastián Moraga Cabrera; el capitán de bandada (AD) José Aburto García, de la IV Brigada Aérea; y el capitán de corbeta José Contreras, de la Tercera Zona Naval.

En el marco de las actividades vinculadas al Día del Padre, los tres oficiales compartieron experiencias personales y familiares, dando a conocer una faceta poco visible de quienes integran las Fuerzas Armadas y de Orden.

El capitán de bandada José Aburto recordó que proviene de una familia ligada a la Fuerza Aérea y destacó que desde pequeño conoció la realidad institucional. "La institución vincula mucho al grupo familiar dentro de las actividades, es sumamente importante", señaló, agregando que sus hijos también han crecido cercanos al ambiente militar.

Por su parte, el capitán Sebastián Moraga explicó que es el primer uniformado de su familia y destacó el orgullo de sus padres durante su formación como carabinero.

"Mis papás orgullosos también de que su hijo pertenezca a Carabineros", expresó, recordando que lo acompañaron desde su ingreso a la Escuela de Carabineros hasta su egreso. "Ellos están muy orgullosos y cada vez que tienen la oportunidad de comentar lo que yo hago, lo hacen y eso a uno lo llena bastante", afirmó.

Desde la Armada, el capitán de corbeta José Contreras recordó que dejó Puerto Aysén a los 16 años para iniciar su carrera naval, una decisión que significó un importante cambio para él y su familia.

"Mis papás también se sienten orgullosos de ello y yo les doy las gracias también a ellos por darme la oportunidad de poder servir a la Armada", manifestó.

Los tres coincidieron en que las exigencias propias del servicio implican sacrificios para las familias, especialmente por los constantes cambios de destinación, los traslados y las ausencias prolongadas.

Aburto reconoció que adaptarse a nuevas ciudades y colegios no siempre es sencillo para los hijos, aunque aseguró que con el tiempo esas experiencias terminan convirtiéndose en oportunidades. "No es fácil, no es algo que sea inmediato, pero se va trabajando de buena forma conversando harto con los hijos", indicó.

Moraga, padre de tres pequeños, señaló que el trabajo policial exige una disponibilidad permanente.

"No existe un horario. Puede ser las 3 de la mañana y hay que concurrir a un rescate. Yo puedo llegar a sentarme a la mesa o a compartir con mi hijo y sale un paquete sospechoso en el aeropuerto o alguna emergencia cualquiera sea, entonces uno debe estar puesto a la entrega al trabajo que uno realiza en un cien por ciento", sostuvo.

Asimismo, aprovechó de enviar un saludo a su esposa Mariana, destacando el apoyo que recibe de su familia.

En tanto, el capitán Contreras relató las complejidades que significan las largas comisiones y navegaciones, especialmente considerando que su hijo vive con diabetes tipo 1.

"Personalmente ha sido tremendamente difícil, porque finalmente yo he estado navegando muchas veces y la Antártica y son comisiones demandantes de largo tiempo y eso significa la ausencia del papá en la casa", comentó.

No obstante, destacó la existencia de una red de apoyo al interior de la institución naval.

"La Armada, en particular, cuando nosotros estamos ausentes, tiene una red de apoyo y eso es fundamental. Existe la familia naval. Si a mi familia le falta algo, yo estoy tranquilo porque sé que alguien acá lo va a solucionar", afirmó.

Durante la conversación, los tres oficiales coincidieron en que el sentido de vocación y el compromiso con el bien común son principios compartidos por las instituciones que representan, y que el respaldo de las familias resulta fundamental para cumplir con las misiones que demanda el servicio al país.





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