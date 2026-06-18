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18 de junio de 2026

CONCEJAL JONATHAN CÁRCAMO GÓMEZ ADVIERTE QUE RECORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PODRÍAN AFECTAR PROGRAMAS SOCIALES Y DE SALUD

Buenos días región.

concejalcarcamogomez

Durante una entrevista concedida la mañana de este jueves al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Jonathan Cárcamo Gómez, expresó su preocupación por las consecuencias que podrían tener los ajustes presupuestarios y una eventual afectación al Fondo Común Municipal, además de abordar la situación de la atención primaria de salud, la administración de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), la planificación urbana y el futuro de los espacios culturales de la comuna.

Respecto al Fondo Común Municipal, el edil sostuvo que una disminución de recursos terminará impactando directamente a los vecinos. “Afectar el Fondo Común Municipal a nivel país es un error en esta oportunidad y creo que no se debe haber hecho”, afirmó, agregando que los municipios son los encargados de ejecutar gran parte de las políticas públicas, muchas veces sin financiamiento adicional.

En la misma línea, advirtió sobre las consecuencias de las reducciones presupuestarias. “Con menos recursos no se pueden hacer más cosas y se está arriesgando de que estas mismas cosas que se están haciendo se dejen de hacer”, señaló.

Sobre la situación financiera y administrativa de la salud primaria, Cárcamo manifestó que, si bien la Cormupa podría exhibir cifras positivas, existen problemas estructurales que requieren una revisión profunda. “Yo no estoy contento cómo se administra la corporación y en ese sentido no voy a cambiar hasta que no vea reales actos y hechos que me estén diciendo que las cosas se están haciendo bien”, indicó.

Asimismo, planteó la posibilidad de que la salud municipal vuelva a depender directamente del municipio, tal como ocurre en otras comunas. “No sería una situación descabellada para adelante no seguir con la Cormupa en salud”, señaló, argumentando que un Departamento de Salud Municipal permitiría un mayor control administrativo y financiero.

En ese contexto, recordó que aún existen obligaciones derivadas de administraciones anteriores. “Las deudas que generó la corporación se terminan de pagar el 2028 (…) efectivamente hay una deuda que se termina de pagar el 2028 y eso es netamente por una mala administración”, sostuvo.

En materia educacional, el concejal aseguró que no es posible desconocer las dificultades que existieron durante la administración municipal previa al traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

“Yo no puedo relativizar lo que efectivamente aquí ocurrió”, afirmó, agregando que “no puedo decir como municipio que acá se hicieron las cosas bien, porque eso no fue así”.

En cuanto a infraestructura y planificación urbana, Cárcamo criticó la centralización de los servicios municipales y destacó la necesidad de proyectar el crecimiento de Punta Arenas con una visión de largo plazo.

“Centralizar servicios en la ciudad es siempre un problema”, afirmó, señalando que la comuna debería contar con bibliotecas públicas distribuidas en distintos sectores. También sostuvo que es necesario pensar la ciudad con una mirada a futuro. “Si tú tienes una mirada a 50 años vas a poder sacar una proporcionalidad y cómo está creciendo esta ciudad y cuáles son los servicios que se requieren”, expresó.

El concejal valoró además los procesos de participación ciudadana impulsados durante los últimos años y reiteró la importancia de incorporar a todos los grupos etarios en las decisiones sobre el desarrollo comunal.

Finalmente, se refirió al futuro de la Casa Azul del Arte, hoy convertida en Escuela Municipal de Artes y Cultura, señalando que espera que la oferta de talleres anunciada por el municipio sea solo el inicio de una propuesta más amplia.

“Necesariamente tiene que volver a existir una oferta municipal como corresponde”, manifestó, advirtiendo que, de no concretarse lo comprometido, “efectivamente, nuevamente nos mintieron en un Concejo Municipal”.



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