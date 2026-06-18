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18 de junio de 2026

SEREMI DEL MOP DETALLÓ PROYECTOS DE CONECTIVIDAD AÉREA, RUTAS Y PLAN INVIERNO PARA MAGALLANES

​Patagonia on Tour

mop alejandro marusic

Los principales proyectos de infraestructura pública vinculados al turismo, la conectividad y el desarrollo territorial de Magallanes fueron abordados en una nueva edición de Patagonia on Tour, emitido por Polar Comunicaciones. El invitado fue el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, quien entregó antecedentes sobre aeropuertos, rutas, obras portuarias y el plan invierno en la región.

Durante Patagonia on Tour, la autoridad se refirió al aeropuerto de Puerto Natales, donde se proyecta una intervención mayor para mejorar su estándar operativo. Según explicó, se trabaja en una reparación de pista que permita mantener la conectividad y, además, en un proyecto de ampliación y modernización que considera una inversión superior a los $100 mil millones, con la expectativa de avanzar en su licitación hacia fines de año.

El seremi también abordó la situación del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, aclarando que no se contempla el cierre de sus operaciones. En ese sentido, señaló que las pistas requieren conservación y mantención, pero que el trabajo debe coordinarse para evitar impactos en la conectividad aérea, especialmente considerando la relevancia que tiene para residentes, visitantes y la actividad turística regional.

Otro de los puntos tratados fue el plan invierno del MOP, que comenzó el 15 de mayo y se extiende hasta septiembre. Marusic indicó que la Dirección de Vialidad mantiene maquinaria y equipos desplegados en rutas de Magallanes para enfrentar nieve, escarcha y contingencias, destacando el trabajo de los operarios que cumplen labores en caminos muchas veces alejados de los centros urbanos.

En el espacio de Polar Comunicaciones, la autoridad también detalló iniciativas para las provincias Antártica Chilena y Tierra del Fuego, incluyendo obras en el aeródromo Teniente Marsh, el muelle Fildes, el muelle multipropósito de Puerto Williams y estudios para avanzar en conectividad hacia Puerto Toro. Asimismo, destacó el desafío de impulsar rutas como Vicuña-Yendegaia, claves para fortalecer el turismo, la soberanía y el desarrollo productivo del extremo austral.



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MOP MAGALLANES INFORMA QUE OBRAS EN EL AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO NO IMPLICARÁN CIERRE DE OPERACIONES DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL

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