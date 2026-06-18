SERVICIOS PÚBLICOS FORTALECEN CAPACIDADES PARA UNA MEJOR GESTIÓN DEL COMERCIO AGRÍCOLA INTERNACIONAL

Con la participación de 27 representantes de instituciones públicas, principalmente de servicios del Ministerio de Agricultura, entre ellos Odepa, SAG, FIA, INIA, CNR, INDAP y la Subsecretaría de Agricultura, además de SUBREI, finalizó el viernes 12 de junio en Santiago el Taller Nacional sobre el Acuerdo sobre la Agricultura y sus Notificaciones.

La actividad fue coordinada por Odepa y SUBREI, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones públicas vinculadas al comercio agrícola internacional y al cumplimiento de los compromisos de notificación ante la OMC.

Durante ambas jornadas, las y los participantes profundizaron conocimientos sobre el funcionamiento del Acuerdo sobre la Agricultura, las obligaciones de transparencia, las notificaciones agrícolas y los principales desafíos que enfrenta el comercio agroalimentario internacional.

La directora nacional (s) de Odepa, Daniela Acuña, destacó que "fortalecer las capacidades técnicas de los equipos públicos es fundamental para apoyar una mejor inserción internacional de la agricultura chilena. Este taller demuestra el valor de la colaboración entre instituciones para enfrentar desafíos cada vez más complejos en materia de comercio agrícola".

Por su parte, Hernán Chiriboga, representante del IICA en Chile, señaló que "el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de experiencias entre instituciones son elementos esenciales para contribuir al desarrollo de políticas públicas más robustas y una mejor integración de los países en el comercio agrícola internacional".

Las exposiciones estuvieron a cargo de Gloria Abraham Peralta, consultora internacional, exembajadora de Costa Rica ante la OMC, expresidenta de las negociaciones agrícolas de la OMC y exministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica; y de Javier Ocampo, oficial de asuntos económicos de la División de Agricultura y Productos Básicos de la OMC, especialista en el Acuerdo sobre la Agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias, y seguimiento de políticas comerciales agrícolas.

El taller concluyó el viernes con la entrega de certificados de participación a las y los 27 representantes, reafirmando el compromiso de las instituciones organizadoras con la capacitación continua, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades públicas en comercio agrícola.