TORRES DEL PAINE DEFIENDE GESTIÓN MUNICIPAL ANTE OBSERVACIONES POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN

​Torres del Paine, junio de 2026



Ante la información difundida por Contraloría General de la República y replicada por diversos medios de comunicación, la alcaldesa de Torres del Paine Anahí Cárdenas Rodríguez informa lo siguiente:



El pasado 15 de junio, Contraloría General de la República hizo público el Informe CIC N° 23, en el mencionado documento se analiza la situación de 345 municipalidades del país y señala, en el caso de Torres del Paine, la supuesta obtención 48 permisos de circulación fuera de norma entre los periodos 2022 y 2025.



Para nosotros es lamentable que esta noticia haya sido difundida públicamente por el órgano contralor sin que hayamos sido notificados al respecto, esto ha generado una serie de especulaciones en la opinión pública, debido a la réplica de la información en diversos medios de comunicación.



Así como nos exigen ser responsables para entregar la información que se nos solicita por Ley de Transparencia, esperamos lo mismo a la hora de recibir información de tanta relevancia, es primordial ser notificados mediante el conducto regular que corresponde y no enterarnos por terceros.



Es fundamental aclarar que el documento publicado por la Contraloría corresponde a un análisis masivo y automatizado de bases de datos a nivel nacional, y no a una auditoría específica o en terreno realizada en las dependencias de nuestro municipio.



Este tipo de procedimientos sistemáticos no contempla una etapa de notificación previa a las municipalidades, lo que impide aclarar inconsistencias que suelen surgir en estos cruces masivos datos, donde pueden existir desfases, errores de actualización de plataformas externas o situaciones excepcionales que pudiesen ser corregidas técnicamente si se diera el tiempo y la instancia para hacerlo.



Difundir estos datos sin una revisión previa, no promueve el buen ejercicio del sistema público, sino una mala proyección de imagen hacia la comunidad por la cual trabajamos.



Sabemos que como autoridades y entes públicos estamos expuestos, por eso es importante enfatizar que en los periodos mencionados el Municipio de Torres del Paine siempre estuvo en los estándares más altos de transparencia, siendo en el año 2025 una de las 10 municipalidades del Chile con mayor rendimiento en la entrega de información a través de la plataforma transparencia activa.



Entonces, como equipo municipal estamos atentos a la entrega oficial de la información, para tomar las medidas correspondientes y mantener el estándar de transparencia y responsabilidad con el cumplimiento de la ley.

