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20 de junio de 2026

FENADAJ ADVIERTE QUE FALTA DE PRESUPUESTO PONE EN RIESGO EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SERVICIO

​La organización que representa a trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial manifestó preocupación por los recortes presupuestarios y por el proceso de instalación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.

FENADAJ

La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) expresó su preocupación por la falta de presupuesto que afecta a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) y advirtió que la puesta en marcha del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas requiere mayores recursos y una dotación adecuada de personal para responder a la demanda ciudadana.

La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, sostuvo que las Corporaciones de Asistencia Judicial han debido enfrentar durante años un aumento sostenido en la demanda de atención sin contar con los recursos necesarios. Según indicó, la situación se ha agravado con la incorporación de nuevas obligaciones legales y programas especializados.

“Sin presupuesto no hay justicia. Hemos asumido nuevos mandatos legales y atendemos cada vez a más personas en situación de vulnerabilidad, pero sin la dotación ni los equipos profesionales que se requieren”, afirmó la dirigenta.

Desde la organización señalaron que programas dirigidos a personas mayores y a la defensa de niños, niñas y adolescentes operan con equipos reducidos y enfrentan una alta carga laboral. A ello se suma la situación de los centros de atención jurídica tradicionales, donde la falta de personal provoca retrasos en la atención de los usuarios.

FENADAJ también manifestó inquietud por los cambios de autoridades ocurridos durante el proceso de instalación del nuevo servicio, advirtiendo que eventuales retrasos podrían afectar especialmente a las regiones y a las personas que dependen de la asistencia jurídica gratuita. En ese contexto, la organización llamó a fortalecer las Corporaciones de Asistencia Judicial durante la transición y asegurar los recursos necesarios para garantizar un acceso oportuno a la justicia.


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