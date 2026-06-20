PDI MAGALLANES CONMEMORÓ SU ANIVERSARIO INSTITUCIONAL CON LISTA SOLEMNE

Este 19 de junio, a las ocho de la mañana, cerca de 150 integrantes de la Policía de Investigaciones de Chile que se desempeñan en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena participaron en la tradicional ceremonia de “Lista Solemne e Izamiento de Pabellones” realizada en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.



En la capital regional, la actividad estuvo encabezada por el jefe subrogante de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, Prefecto Pablo Merino Campos y contó con la presencia del Gobernador Regional Jorge Flies Añón, el seremi de Seguridad Pública Ronald López Rivas y el alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, además de oficiales jefes y personal institucional. La ceremonia incluyó además la participación de la Banda Instrumental de la V División de Ejército, cuyos acordes acompañaron el desarrollo del acto conmemorativo.



En la ocasión, el Prefecto Pablo Merino Campos dio a conocer el mensaje enviado por el Director General de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, en donde expresó: “En tiempos de incertidumbre, en que el crimen organizado se transforma y quiere permear a la sociedad, debemos mantener viva nuestra doctrina institucional, esa fuerza interior que nos impulsa a superar obstáculos, que nos llama a servir donde se nos necesita. Este nuevo aniversario es una ocasión propicia para renovar nuestro compromiso con Chile y nuestros compatriotas. Es el momento de reafirmar que seguiremos luchando por el bien, sin dudar ni temer”.



Este solemne acto se replica en todos los cuarteles policiales a nivel nacional y forma parte de las actividades conmemorativas del Día de la Policía de Investigaciones de Chile.

