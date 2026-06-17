AUTORIDADES RECONOCEN A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS POR DESTACADO TRABAJO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

El Club Forjadores Ambientales Semilla obtuvo el primer lugar en el segundo Sorteo NotiForjadores, iniciativa nacional que promueve la difusión de experiencias ambientales desarrolladas por establecimientos educacionales de todo el país.

Hasta la Escuela Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales llegaron este martes el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, y el seremi de Medio Ambiente de Magallanes y de la Antártica Chilena, Gonzalo Rosenfeld, para reconocer el trabajo que realizan las y los estudiantes que integran el Taller de Forjadores Ambientales del establecimiento.

La visita tuvo como propósito entregar un reconocimiento al Club Forjadores Ambientales Semilla, conformado por estudiantes de educación parvularia, quienes resultaron ganadores del segundo Sorteo NotiForjadores, una iniciativa que busca visibilizar las acciones y proyectos ambientales desarrollados por clubes escolares a nivel nacional.

NotiForjadores comenzó en diciembre de 2025 y, a la fecha, ha permitido publicar más de 120 noticias en sus plataformas digitales, fortaleciendo el intercambio de experiencias entre establecimientos educacionales y promoviendo la educación ambiental en distintos territorios del país.

El sorteo, realizado el pasado 15 de mayo mediante una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram de Forjadores Ambientales, contó con la participación de 52 clubes provenientes de diversas regiones de Chile. Como premio, el establecimiento recibió un kit educativo compuesto por materiales didácticos y recursos orientados a fortalecer el aprendizaje y las actividades del taller.

En la visita de las autoridades, las y los alumnos del Club Forjadores Ambientales Semilla estuvieron acompañados por estudiantes de 5° año A, quienes participaron activamente en la jornada, guiando a las autoridades por distintos espacios del establecimiento y dando a conocer las iniciativas ambientales que desarrollan como parte de su compromiso con el cuidado del entorno.

Esta experiencia permitió fortalecer el trabajo colaborativo entre estudiantes de distintos niveles, promoviendo el liderazgo, la participación y la educación ambiental dentro de la comunidad educativa.

El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, valoró el impacto que generan estas iniciativas en la comunidad educativa. “Me parece fantástico que existan en nuestras escuelas actividades como esta, que fomentan el espíritu ambiental y el respeto por la naturaleza. Eso se refleja en el ambiente que se vive en este establecimiento, donde se aprecia respeto, tranquilidad y un clima positivo para que niñas y niños puedan desarrollarse. Los Forjadores Ambientales fortalecen valores fundamentales y contribuyen a formar ciudadanos comprometidos con el cuidado de su entorno”, señaló.

Por su parte, el seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, destacó el entusiasmo demostrado por las y los estudiantes y la relevancia de reconocer su compromiso. “Es un privilegio visitar este establecimiento y conocer a este grupo de forjadores ambientales con tanta motivación. Este reconocimiento es el resultado de su participación, creatividad y compromiso. Estamos muy contentos de poder entregarles este premio, que sin duda contribuirá a fortalecer el importante trabajo que realizan en materia de educación ambiental”, indicó.

Desde la comunidad educativa, el subdirector del establecimiento, Pablo Torres, expresó su satisfacción por el logro alcanzado por las y los estudiantes. “Como comunidad estamos muy felices de haber recibido este reconocimiento. Este material será de gran utilidad para los talleres y también para el trabajo en aula. Además, nuestros forjadores ambientales tuvieron la oportunidad de mostrar las distintas acciones que desarrollan para promover el cuidado del medio ambiente dentro de la escuela”, afirmó.

La actividad permitió además recorrer distintos espacios del establecimiento y conocer las iniciativas impulsadas por el taller, cuyo trabajo ha contribuido a fortalecer la conciencia ambiental entre las y los estudiantes, promoviendo valores de responsabilidad, participación y respeto por el entorno natural.

Con este reconocimiento, la Escuela Coronel Santiago Bueras reafirma su compromiso con la educación ambiental y la formación de nuevas generaciones comprometidas con el desarrollo sostenible y el cuidado del planeta.

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