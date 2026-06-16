MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA REBECA AGUILAR

Con una inversión de más de $200 millones, la Municipalidad de Punta Arenas comenzó las obras de la futura Plazoleta Rebeca Aguilar, iniciativa que transformará una antigua multicancha en desuso, ubicada en el sector norte de la ciudad, en un espacio renovado de 556 metros cuadrados para los vecinos del sector, incorporando áreas verdes, iluminación, juegos infantiles y un memorial en homenaje a la reconocida educadora y exregidora puntarenense.

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La obra incluirá 78 metros cuadrados de áreas verdes, rutas accesibles con baldosas podotáctiles, nuevas aceras, hormigón estampado, iluminación ornamental, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mobiliario urbano y vallas peatonales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta será la plaza número 210 construida por el municipio con financiamiento regional y explicó que el proyecto responde directamente a una demanda de los residentes del sector. "En este lugar había una multicancha muy antigua que generó problemas de delincuencia e incivilidades durante muchos años. Muy cerca existe otra multicancha más nueva, por lo que esta ya no se utilizaba como espacio deportivo. Nuestros vecinos solicitaron retirarla", señaló.

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La petición fue acogida considerando que gran parte de los residentes del sector corresponde a adultos mayores. "La idea es construir una plaza acorde con un barrio donde viven muchos adultos mayores, pero también entregar más iluminación, lo que significará mayor seguridad para todos", indicó Radonich, quien agregó que la intervención tendrá un significado especial para la ciudad. "Queremos rendir homenaje a Rebeca Aguilar. Fue una destacada profesora que llegó desde Chiloé, estudió en la Universidad de Concepción y también fue regidora de Punta Arenas. Por eso, esta plaza contará con un pequeño monolito en su honor", destacó.

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Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que ya se completó el retiro de la antigua multicancha y que actualmente comenzaron las faenas de construcción de la plazoleta. "Nuestra idea es terminar las obras durante la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre, de acuerdo con el plazo contractual del proyecto, que considera 210 días corridos. Los trabajos comenzaron durante la última semana de mayo", indicó.

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Según detalló Saldivia, cerca de $166 millones corresponden a obras civiles, mientras que más de $34 millones están destinados al equipamiento que tendrá la plazoleta una vez finalizada. La iniciativa es financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).