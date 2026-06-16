Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de junio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA REBECA AGUILAR

​El proyecto contempla un reconocimiento a la destacada profesora y busca entregar un nuevo espacio público con renovado mobiliario y mayor iluminación.

RA 1
Con una inversión de más de $200 millones, la Municipalidad de Punta Arenas comenzó las obras de la futura Plazoleta Rebeca Aguilar, iniciativa que transformará una antigua multicancha en desuso, ubicada en el sector norte de la ciudad, en un espacio renovado de 556 metros cuadrados para los vecinos del sector, incorporando áreas verdes, iluminación, juegos infantiles y un memorial en homenaje a la reconocida educadora y exregidora puntarenense.

La obra incluirá 78 metros cuadrados de áreas verdes, rutas accesibles con baldosas podotáctiles, nuevas aceras, hormigón estampado, iluminación ornamental, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mobiliario urbano y vallas peatonales.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta será la plaza número 210 construida por el municipio con financiamiento regional y explicó que el proyecto responde directamente a una demanda de los residentes del sector. "En este lugar había una multicancha muy antigua que generó problemas de delincuencia e incivilidades durante muchos años. Muy cerca existe otra multicancha más nueva, por lo que esta ya no se utilizaba como espacio deportivo. Nuestros vecinos solicitaron retirarla", señaló.

La petición fue acogida considerando que gran parte de los residentes del sector corresponde a adultos mayores. "La idea es construir una plaza acorde con un barrio donde viven muchos adultos mayores, pero también entregar más iluminación, lo que significará mayor seguridad para todos", indicó Radonich, quien agregó que la intervención tendrá un significado especial para la ciudad. "Queremos rendir homenaje a Rebeca Aguilar. Fue una destacada profesora que llegó desde Chiloé, estudió en la Universidad de Concepción y también fue regidora de Punta Arenas. Por eso, esta plaza contará con un pequeño monolito en su honor", destacó.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que ya se completó el retiro de la antigua multicancha y que actualmente comenzaron las faenas de construcción de la plazoleta. "Nuestra idea es terminar las obras durante la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre, de acuerdo con el plazo contractual del proyecto, que considera 210 días corridos. Los trabajos comenzaron durante la última semana de mayo", indicó.

Según detalló Saldivia, cerca de $166 millones corresponden a obras civiles, mientras que más de $34 millones están destinados al equipamiento que tendrá la plazoleta una vez finalizada. La iniciativa es financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
FOTO REFERENCIAL (2)

DISEÑO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL OBTIENE VISACIÓN TÉCNICA DEL IND

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ADUANA DE PUNTA ARENAS DESTRUYE MÁS DE 2,9 MILLONES DE CIGARRILLOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Leer Más

Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.

Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.

destrucción 2
nuestrospodcast
RA 1

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA REBECA AGUILAR

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
RA 1

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA REBECA AGUILAR

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
cecosf

CECOSF FORTALECIENDO VIDAS LLEVARÁ OPERATIVO DE SALUD ESTE 19 DE JUNIO AL SECTOR SUR PARA ACERCAR PRESTACIONES A LA COMUNIDAD

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
museo

PUERTO NATALES IMPULSA TALLER DE INVIERNO QUE UNE PATRIMONIO Y FORMACIÓN MUSICAL PARA NIÑOS Y JÓVENES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250