Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

15 de junio de 2026

SOLANGE GÓMEZ ES ELEGIDA COMO PRIMERA MUJER PRESIDENTA NACIONAL DE ARCHI EN SUS 90 AÑOS DE HISTORIA

​La directora de Radio Guayacán y Radio Montecarlo de La Serena encabezará la Asociación de Radiodifusores de Chile, en una mesa que también integra René Venegas Olmedo, de Radio Polar, como director nacional.

directiva archi

La radiodifusión chilena marcó un hito histórico con la elección de Solange Jamilett Gómez Jelves como nueva presidenta nacional de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la institución en sus 90 años de historia.

Gómez, directora de Radio Guayacán y Radio Montecarlo de La Serena, fue electa este jueves 11 de junio al encabezar la lista “Nueva Energía”, propuesta que plantea una mirada de renovación, descentralización y fortalecimiento del rol de las radios regionales en el país.

Tras su elección, la nueva presidenta nacional de ARCHI llamó a fortalecer el trabajo gremial y la unidad interna de la asociación. “Desde el lunes vamos a estar disponibles 100% a nuestro gremio. Hay muchas cosas por hacer, tenemos un montón de cosas por mejorar, regularizar y ordenar”, señaló. También enfatizó que “acá no se trata de uno u otro, se trata de todos, se trata de ARCHI”.

La nueva mesa directiva quedó conformada por representantes de distintas regiones y medios del país. Entre ellos destaca la presencia de René Miguel Venegas Olmedo, de Radio Polar, Magallanes y Antártica Chilena, quien asumirá como director nacional, incorporando la voz del extremo sur en el trabajo gremial de la radiodifusión chilena.

El nombramiento de Solange Gómez representa un reconocimiento al liderazgo regional en las comunicaciones y al rol vigente de la radio como medio cercano a las comunidades. “Somos uno solo. Me llena de orgullo que nuestro gremio, después de 90 años, esté liderado por una mujer. ARCHI somos todos”, expresó la nueva presidenta nacional.



Andrea Nieto - Presidenta de Chiletec

MAGALLÁNICA ANDREA NIETO EYZAGUIRRE ASUME LIDERAZGO DE ASOCIACIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ADUANA DE PUNTA ARENAS DESTRUYE MÁS DE 2,9 MILLONES DE CIGARRILLOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Leer Más

Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.

Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.

destrucción 2
nuestrospodcast
RA 1

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA REBECA AGUILAR

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
karatanatales

DOJO JIYUKAN PUERTO NATALES DESTACA EN TORNEO BECA JAPÓN 2026, REALIZADO EN PUERTO MONTT

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
puntaarenaspdi-750x400

PDI INVESTIGA HALLAZGO DE CADÁVER DE MUJER EN RESERVA FORESTAL MAGALLANES DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
TRANSFORMA ANTÁRTICA

PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales