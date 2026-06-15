SOLANGE GÓMEZ ES ELEGIDA COMO PRIMERA MUJER PRESIDENTA NACIONAL DE ARCHI EN SUS 90 AÑOS DE HISTORIA

La radiodifusión chilena marcó un hito histórico con la elección de Solange Jamilett Gómez Jelves como nueva presidenta nacional de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la institución en sus 90 años de historia.

Gómez, directora de Radio Guayacán y Radio Montecarlo de La Serena, fue electa este jueves 11 de junio al encabezar la lista “Nueva Energía”, propuesta que plantea una mirada de renovación, descentralización y fortalecimiento del rol de las radios regionales en el país.

Tras su elección, la nueva presidenta nacional de ARCHI llamó a fortalecer el trabajo gremial y la unidad interna de la asociación. “Desde el lunes vamos a estar disponibles 100% a nuestro gremio. Hay muchas cosas por hacer, tenemos un montón de cosas por mejorar, regularizar y ordenar”, señaló. También enfatizó que “acá no se trata de uno u otro, se trata de todos, se trata de ARCHI”.

La nueva mesa directiva quedó conformada por representantes de distintas regiones y medios del país. Entre ellos destaca la presencia de René Miguel Venegas Olmedo, de Radio Polar, Magallanes y Antártica Chilena, quien asumirá como director nacional, incorporando la voz del extremo sur en el trabajo gremial de la radiodifusión chilena.

El nombramiento de Solange Gómez representa un reconocimiento al liderazgo regional en las comunicaciones y al rol vigente de la radio como medio cercano a las comunidades. “Somos uno solo. Me llena de orgullo que nuestro gremio, después de 90 años, esté liderado por una mujer. ARCHI somos todos”, expresó la nueva presidenta nacional.





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