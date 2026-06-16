TURISMO MICE: EXPERTOS ABORDARÁN DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA MAGALLANES

​Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la diversificación de la actividad turística regional, el próximo 18 de junio, desde las 08:45 horas, en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, se realizará el seminario “Turismo MICE: desafíos, tendencias y oportunidades para superar la estacionalidad invernal”, instancia que reunirá a especialistas nacionales y representantes de destacadas experiencias desarrolladas en otras regiones del país.



La actividad se enmarca en el trabajo que la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) ha impulsado durante el último año para liderar la creación de un MICE Bureau en Magallanes, una iniciativa surgida a partir de la solicitud del sector turístico regional y que busca posicionar al territorio como un destino para reuniones, congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos.



El turismo MICE -sigla en inglés de Reuniones, Incentivos, Congresos y Exhibiciones- corresponde a un segmento especializado del turismo de negocios que permite atraer visitantes durante todo el año, contribuyendo a disminuir los efectos de la estacionalidad y generando nuevas oportunidades para diversos sectores económicos.



Durante el seminario se presentarán modelos de gestión implementados en otras regiones, entre ellos la experiencia de La Serena Convention Bureau y del Santiago MICE Bureau, además de exposiciones enfocadas en las tendencias actuales de esta industria y las oportunidades que representa para Magallanes.



Entre los expositores destaca Claudio Sances, encargado nacional de Turismo MICE de Sernatur, quien entregará una visión sobre el desarrollo de este segmento en Chile y las estrategias utilizadas para promocionar al país como sede de eventos nacionales e internacionales. Asimismo, participará el doctor Luis Sobrevía, integrante del programa Embajadores Meet in Chile, iniciativa que busca atraer congresos y convenciones mediante las redes y liderazgo de destacados profesionales.



Desde CORMAG destacaron que uno de los principales objetivos de esta actividad es ampliar la comprensión sobre el alcance de esta industria, la que involucra mucho más que hoteles, agencias de viaje y restaurantes.



“El turismo MICE incorpora a múltiples prestadores de servicios. No solo beneficia a hoteles o agencias de viaje, sino también a empresas de transporte, productoras audiovisuales, servicios de traducción, proveedores de iluminación, merchandising y organización de eventos, entre otros actores que cumplen un rol fundamental para el desarrollo de reuniones y convenciones”, destacó la gerente general de la CORMAG, Yenny Oyarzo.



Por ello, la invitación está dirigida a empresas, emprendedores, organizaciones gremiales, instituciones académicas, prestadores de servicios, actores del sector turístico y público interesado en conocer el potencial de esta industria para el desarrollo regional.



El seminario es una iniciativa de la CORMAG y el Gobierno Regional de Magallanes; y cuenta con la colaboración de la Universidad de Magallanes, UMAG TV, Sernatur y la Corporacion Desarrollo Regional de Santiago y Santiago MICE Bureau.



Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://form.jotform.com/261604567076057. Más información sobre la actividad está disponible en las redes sociales de CORMAG.



