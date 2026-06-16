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16 de junio de 2026

PDI MAGALLANES CONMEMORA 93 AÑOS CON ACTIVIDADES COMUNITARIAS, CEREMONIAS Y REFLEXIÓN INSTITUCIONAL EN PUNTA ARENAS

Conexión PDI

subprefecta Valeria Hernández

​Las actividades conmemorativas por el 93° aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile fueron abordadas en una nueva edición de Conexión PDI, emitido por Polar Comunicaciones. La invitada fue la subprefecta Valeria Hernández Araneda, jefa de la Brigada de Investigación Criminal Punta Arenas, quien repasó distintas iniciativas desarrolladas durante junio en Magallanes.

Durante Conexión PDI, la oficial destacó la visita de estudiantes de la Escuela Especial del Club de Leones Cruz del Sur al complejo policial de Punta Arenas. En la actividad, los alumnos recorrieron dependencias institucionales, conocieron vehículos policiales, compartieron con el ejemplar canino de la Brigada Antinarcóticos y recibieron simbólicamente una placa de servicio como “detectives por un día”.

El programa también abordó la liturgia ecuménica de acción de gracias realizada en la Catedral de Punta Arenas, instancia que reunió a autoridades regionales, funcionarios policiales e invitados especiales. La subprefecta explicó que esta ceremonia forma parte de las tradiciones institucionales y permite generar un espacio de reflexión, oración por los mártires de la PDI y reconocimiento a la labor investigativa desarrollada en el país.

En Conexión PDI se revisaron además otras actividades de aniversario, como el encuentro con detectives en retiro, la entrega de una medalla por 30 años de servicio y el torneo de ajedrez organizado en el complejo policial de Punta Arenas. Esta última iniciativa reunió a más de 30 participantes de distintas edades, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad a través del deporte y la participación ciudadana.

La subprefecta Valeria Hernández también compartió parte de su trayectoria dentro de la PDI y explicó el trabajo que realiza la Brigada de Investigación Criminal Punta Arenas, unidad encargada de investigar delitos de mayor connotación social a nivel local. En el espacio de Polar Comunicaciones, valoró la evolución de la participación femenina en la institución y llamó a jóvenes con vocación de servicio a considerar una carrera policial.






subprefecta Valeria Hernández

PDI MAGALLANES CONMEMORA 93 AÑOS CON ACTIVIDADES COMUNITARIAS, CEREMONIAS Y REFLEXIÓN INSTITUCIONAL EN PUNTA ARENAS

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