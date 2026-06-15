DIÁLOGOS AUSTRALES FORTALECE LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA ORAL DE MAGALLANES Y PROYECTA NUEVAS INICIATIVAS PARA LA COMUNIDAD

La importancia de rescatar las historias de vida de quienes han construido la Región de Magallanes fue uno de los principales temas abordados por Gastón Cárcamo, director del proyecto Diálogos Australes, durante una entrevista realizada este lunes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.



La iniciativa, que nació como un proyecto autónomo e independiente de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, centra su trabajo en la recopilación de testimonios, relatos y trayectorias biográficas de habitantes de la región, con el objetivo de construir una memoria histórica desde la experiencia de las propias comunidades.



“Queremos generar la historia local de Magallanes de Punta Arenas a raíz de los testimonios, relatos de vida y trayectorias biográficas de los propios vecinos y vecinas que han hecho de esta región lo que es hoy Magallanes y sus respectivas comunas”, explicó Cárcamo.



Según detalló, Diálogos Australes busca ampliar la mirada tradicional de la historiografía, incorporando las experiencias y conocimientos de personas que muchas veces quedan fuera de los relatos oficiales. “Todos los ciudadanos y ciudadanas, vecino y vecina, tiene un conocimiento único e irrepetible”, afirmó.



Uno de los principales desafíos que enfrenta el proyecto es la ausencia de un archivo de historia oral en Magallanes. En ese contexto, Cárcamo destacó la necesidad de preservar testimonios antes de que desaparezcan con el paso del tiempo. “La región de Magallanes no hay un archivo de historia oral”, señaló, agregando que con frecuencia se escucha que al fallecer una persona “se perdió la historia” de un barrio o de una comunidad.



Durante la conversación también valoró el trabajo que desarrollan diversas organizaciones y archivos comunitarios de la región, así como iniciativas vinculadas a la recuperación de fotografías históricas, la creación del futuro Museo del Deporte de Magallanes y la construcción del futuro Archivo Regional, que permitirá resguardar documentación histórica sin depender exclusivamente de instituciones ubicadas en Santiago.



En el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional de los Archivos, celebrado el pasado 9 de junio, el director de Diálogos Australes enfatizó que la preservación patrimonial debe ir más allá de los documentos físicos y considerar también las experiencias humanas. “La intención de Diálogos Australes es retratar o salvaguardar los relatos, las historias de vida, las vidas”, sostuvo.



Asimismo, destacó que el proyecto busca transformarse en un puente entre la ciudadanía, las instituciones públicas y el mundo académico, promoviendo una construcción colaborativa del conocimiento regional.



“Todos somos parte entre comillas de un archivo. Todos tenemos un archivo”, expresó Cárcamo, ejemplificando con fotografías familiares, álbumes antiguos, registros audiovisuales y recuerdos personales que forman parte de la memoria colectiva de la región.



Respecto de los próximos pasos de la iniciativa, anunció que durante julio participarán en actividades ciudadanas en Puerto Natales y que se encuentran planificando un encuentro sobre historia oral e iniciativas transfronterizas, enfocado en las relaciones históricas entre Magallanes, Santa Cruz y Tierra del Fuego.



A ello se suma un reciente convenio con el Doctorado en Comunicación de la Universidad de La Frontera, que permitirá desarrollar jornadas de reflexión junto a la comunidad sobre los desafíos de los medios de comunicación en un escenario marcado por las transformaciones tecnológicas.



Entre los proyectos de mediano plazo también figura la creación de plataformas digitales propias y una página web de consulta pública abierta. La aspiración final es consolidar un espacio permanente para la difusión de testimonios y relatos regionales.



“La intención a mediano plazo es que a fin de año se pueda generar una página web de consulta pública abierta”, indicó el director, quien además manifestó el anhelo de contar en el futuro con un centro de consulta accesible tanto para residentes como para visitantes interesados en conocer la historia de Magallanes a través de las voces de sus protagonistas.



La entrevista concluyó con un llamado a valorar el patrimonio humano de la región y a comprender que cada habitante aporta a la construcción de la identidad magallánica. “El tesoro más profundo es uno mismo”, concluyó Cárcamo.







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