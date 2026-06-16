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16 de junio de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES PRESENTA AL "PINGÜINO VIAJERO": UNA NUEVA INICIATIVA PARA FORTALECER LA ASISTENCIA ESCOLAR

Este nuevo integrante llega para sumarse a Súper A, transformándose en un símbolo de reconocimiento para aquellos cursos que destaquen mes a mes por su compromiso, constancia y responsabilidad con la asistencia escolar.

pingunoviajero
Con entusiasmo y espíritu de comunidad, la Escuela Manuel Bulnes dio inicio oficial a una nueva etapa de su campaña de asistencia con la presentación del Pingüino Viajero, un especial compañero que acompañará durante el año a nuestros estudiantes promoviendo la importancia de asistir diariamente a clases.

Este nuevo integrante llega para sumarse a Súper A, transformándose en un símbolo de reconocimiento para aquellos cursos que destaquen mes a mes por su compromiso, constancia y responsabilidad con la asistencia escolar.

La elección de un pingüino tiene un significado especial para nuestra comunidad educativa, ya que corresponde a nuestra mascota institucional y representa uno de los símbolos más característicos de nuestra identidad regional, fortaleciendo el sentido de pertenencia con el territorio magallánico.

La Inspectora General de la Escuela Manuel Bulnes, Sra. Paola Mansilla Mansilla, fue la encargada de presentar oficialmente a este nuevo amigo, quien recorrerá los distintos cursos durante el año visitando al grupo que obtenga la mejor asistencia mensual.

Cada recorrido será registrado como parte de la Bitácora de Aventuras del Pingüino Viajero, iniciativa que busca reforzar que cada jornada escolar es una oportunidad para aprender, compartir experiencias y seguir creciendo juntos.

Desde la comunidad educativa destacaron que esta propuesta busca motivar la asistencia desde una mirada positiva, cercana y significativa para niños y niñas, reconociendo que estar presentes en la escuela abre nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

Porque cada día cuenta...

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