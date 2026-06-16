REVISTA MITTOFIRE LOGRA RECONOCIMIENTO LATINOAMERICANO Y PROYECTA A TIERRA DEL FUEGO HACIA EUROPA

Tierra del Fuego sigue ganando visibilidad a nivel internacional gracias al trabajo desarrollado por la Fundación Mittofire y su revista digital, un proyecto que nació con el propósito de rescatar la identidad, la memoria y el patrimonio del territorio fueguino chileno.

Así lo destacó esta mañana Edith Valencia, presidenta de Fundación Mittofire, durante una entrevista realizada en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó los recientes logros obtenidos por la organización tras su participación en los premios Latam Digital 2026, desarrollados en Colombia.

La dirigente explicó que la iniciativa surgió hace varios años luego de constatar el desconocimiento que existía sobre Tierra del Fuego chilena en distintos países de Latinoamérica.

“En cada lugar al que yo iba, siempre me preguntaban de dónde yo era y cuando respondía de Tierra del Fuego me decían: ‘Ah, tú eres Argentina’. Ahí me fui dando cuenta del desconocimiento, de la invisibilidad del territorio, nuestro Tierra del Fuego lado chileno”, relató.

A partir de esa experiencia nació la idea de crear un medio de comunicación dedicado exclusivamente a difundir la historia, la cultura, la biodiversidad y el patrimonio fueguino. Según Valencia, el trabajo editorial se ha enfocado en recuperar la memoria histórica y dar a conocer aspectos poco difundidos del territorio.

“Nosotros no trabajamos con la noticia del día a día, sino recuperando la memoria, recuperando la flora, la fauna, las aves, todo lo referente a nuestro territorio”, señaló.

El esfuerzo rindió frutos este año cuando la revista fue reconocida en una competencia latinoamericana que reunió a representantes de 17 países.

“Con Revista Mittofire hemos logrado un primer lugar a nivel latinoamericano, hemos compartido con 17 países y hemos logrado obtener este reconocimiento para Tierra del Fuego”, indicó.

La presidenta de la fundación destacó que la participación en Colombia permitió comprobar el alcance internacional que ha adquirido el proyecto. Incluso antes de viajar, comentó, muchos participantes ya conocían el trabajo desarrollado desde el extremo austral de Chile gracias a la revista y sus plataformas digitales.

“Cuando nosotros llegamos allá, nos recibían diciendo: ‘Hola Edith, bienvenida, ¿cómo está Tierra del Fuego?’”, recordó.

Valencia también valoró el rol que han tenido las herramientas digitales en la expansión de la iniciativa, especialmente considerando que la revista nació en 2019 y atravesó los desafíos impuestos por la pandemia. Durante ese período, el equipo impulsó proyectos de recuperación de memoria histórica con exalumnos de la Escuela Agrícola y Salesiana Las Mercedes, fortaleciendo el vínculo con adultos mayores de la provincia.

Respecto al desarrollo territorial, la dirigenta insistió en la importancia de fortalecer la identidad propia de Tierra del Fuego.

“Yo siempre he abogado por que Tierra del Fuego logre su denominación como tal, como Tierra del Fuego. Es un nombre muy bonito, es un nombre muy poderoso, es un nombre que atrae mucho”, afirmó.

Entre los próximos desafíos se encuentra el lanzamiento de Mittofire Kids, una plataforma educativa orientada a niños y niñas, que buscará acercar la biodiversidad fueguina a las nuevas generaciones. El proyecto contempla comenzar con contenidos relacionados con las aves presentes en el territorio, trabajo que ha sido desarrollado durante años por el equipo de la fundación.

Paralelamente, la organización ya prepara una nueva etapa de internacionalización tras recibir una invitación para participar en una feria internacional en Frankfurt, Alemania.

“Ahora nuestros ojos están puestos en Europa. Queremos llevar a Tierra del Fuego, a la región y a Chile a Europa y poder mostrar de qué lugar tan remoto como es el confín del mundo también podemos ser capaces de entregar cultura, educación y patrimonio”, sostuvo.

Finalmente, Valencia envió un mensaje a quienes impulsan proyectos desde regiones apartadas del país.

“Muchas veces se piensa que desde lugares pequeños no se pueden hacer grandes cosas. Tierra del Fuego demostró exactamente lo contrario. Desde el confín del mundo también podemos innovar, educar, comunicar y representar a Chile ante Latinoamérica y el resto del mundo”, concluyó.





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