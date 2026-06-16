SE REFUERZA LABOR PREVENTIVA CON CHARLA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE PARA ESTUDIANTES DEL LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI

Este trabajo forma parte de la labor preventiva que se desarrolla en la comuna para acercar información relevante a jóvenes y adolescentes, a través de actividades de educación y de fortalecimiento de la buena convivencia, relevando el respeto, la responsabilidad, el autocuidado y el cumplimiento de la ley.

En ese contexto, se desarrolló una charla sobre Responsabilidad Penal Adolescente en el Liceo Juan Bautista Contardi, actividad que contó con la presencia del director de Seguridad Pública de la comuna de Punta Arenas, Carlos Sanhueza; de efectivos de policiales de la oficina de integración Carabineros -Comunidad de Magallanes y del director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel.

La charla incluyó la presentación de los alcances de la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, ley que regula las infracciones y delitos cometidos por adolescentes entre los 14 a 18 años, información que fue entregada por el abogado del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Octavio Villarroel. El profesional, detalló los principales delitos que afectan a menores entre 14 y 16 años; y entre 16 y 18 años y las garantías que existen en los procesos que son llevados a cabo por tribunales especializados que están enfocados en la educación y la reinserción.

Por su parte, los efectivos de Carabineros de Chile también explicaron a los estudiantes las consecuencias legales que los jóvenes pueden enfrentar cuando participan en hechos constitutivos de delito, poniendo especial énfasis en los derechos que asisten a jóvenes frente a procedimientos de privación de libertad.

Como lo detalló el abogado y encargado de la Unidad de Coordinación Judicial del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Octavio Villarroel, "hoy explicamos detalles de la actual legislación que establece un sistema especial de justicia para adolescentes, distinto al aplicado a los adultos, y que contempla procedimientos específicos y sanciones acordes a la edad de los infractores. De esta manera, estamos llevando al territorio todo el conocimiento de nuestros profesionales y especialistas con el objetivo de acercar nuestro servicio a las comunidades educativas y prevenir la comisión de delitos en adolescentes".

Por su parte, Sonia Barría, encargada de convivencia escolar del Liceo Juan Bautista Contardi destacó el interés del establecimiento por dotar de información a sus estudiantes. "Como encargada de convivencia, siempre será una necesidad traspasar esta información a los chiquillos, que ellos tengan todos elementos necesarios, la información específica para tomar decisiones, considerando que ellos están en una etapa en que tiene que aprender y hacerse responsables de sus actos. Agradecemos la visita de ustedes y la información entregada que llegó muy bien a los chiquillos quienes participaron ordenadamente, resolviendo dudas".

Finalmente, Carlos Sanhueza, director de Seguridad Pública de la comuna de Punta Arenas, relevó el trabajo colaborativo en esta actividad. "Nos interesa llegar a los jóvenes para que conozcan la responsabilidad que ellos tienen en materia penal, pero también que sea una enseñanza en cuanto a la responsabilidad social que también tienen, al autocuidado y la valorización de su entorno, por lo que agradecemos el apoyo de Reinserción Social Juvenil y Carabineros de Chile".

Durante la actividad, los estudiantes de tercero y cuarto medio tuvieron la oportunidad de realizar consultas y aclarar dudas respecto a situaciones que podrían tener implicancias legales, lo que fortaleció el conocimiento respecto a derechos y deberes de los jóvenes, como también sobre la importancia de mantener conductas de respeto por las normas de convivencia y autocuidado.