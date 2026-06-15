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15 de junio de 2026

BARRIOS ORGANIZADOS, COMUNIDADES PROTEGIDAS: SENDA FORTALECE LA PREVENCIÓN DESDE LOS TERRITORIOS EN PUNTA ARENAS

En el marco del Mes de la Prevención, vecinas y vecinos de la población Nelda Panicucci participaron en una jornada sobre mecanismos de participación comunitaria, una herramienta clave para fortalecer factores protectores frente al consumo de alcohol y otras drogas.

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​La prevención del consumo de alcohol y otras drogas no comienza cuando aparece un problema, sino mucho antes, cuando las comunidades se organizan, generan redes de apoyo y fortalecen la participación de sus habitantes. Bajo esa premisa, el programa SENDA Previene Punta Arenas desarrollo una jornada en la población Nelda Panicucci, enfocada en los mecanismos de participación comunitaria como estrategia de prevención.
La actividad, realizada en el marco del Mes de la Prevención, fue impulsada por SENDA Previene Punta Arenas, programa ejecutado en convenio entre SENDA y la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y convocó a vecinas y vecinos interesados en fortalecer sus conocimientos y capacidades para contribuir al bienestar de su comunidad.
Durante la jornada se abordó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de entornos protectores, relevando el rol que cumplen las organizaciones sociales, las juntas de vecinales y las redes comunitarias en la promoción de estilos de vida saludables y en la prevención de factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras drogas.
La directora regional de SENDA, Roxana Arancibia Reyes, destacó que el trabajo preventivo requiere del compromiso activo de las comunidades y de una mirada que involucre a todos los actores del territorio.
"La evidencia demuestra que las comunidades organizadas son un factor protector fundamental. Cuando las vecinas y vecinos se conocen, participan y generan redes de apoyo, aumenta la capacidad de prevenir situaciones de riesgo y de promover el bienestar de niños, niñas, adolescentes y personas adultas. La prevención es una tarea colectiva y por eso estamos fortaleciendo el trabajo comunitario en distintos sectores de la región", señaló la autoridad.
La participación comunitaria es reconocida como uno de los principales factores protectores frente al consumo problemático de sustancias, ya que favorece la cohesión social, fortalece el sentido de pertenencia, promueve la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios comunes y facilita la detección temprana de situaciones que puedan afectar a las personas y sus familias.
La actividad forma parte del despliegue territorial que SENDA que desarrolla todo el año y que potencia durante el Mes de la Prevención, iniciativa que contempla diversas acciones orientadas a promover la cultura preventiva en espacios comunitarios, educacionales, laborales y familiares. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de generar entornos protectores y fortalecer las capacidades locales para abordar de manera temprana los factores asociados al consumo de alcohol y otras drogas.
A través de SENDA Previene, el servicio trabaja de manera permanente junto a municipios, establecimientos educacionales, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas para impulsar estrategias preventivas adaptadas a las realidades de cada territorio, promoviendo una prevención basada en la evidencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los vínculos sociales.
Con iniciativas como esta, SENDA reafirma su compromiso con una prevención que se construye desde las comunidades, entendiendo que los barrios organizados, informados y participativos son esenciales para avanzar hacia una mejor calidad de vida y una convivencia más saludable para todas y todos.

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PERSONAS MAYORES EXHIBIERON SU TALENTO EN MUESTRA MUNICIPAL EN PUNTA ARENAS

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