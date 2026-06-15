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15 de junio de 2026

SEREMI DE EDUCACIÓN LIDERA PRIMERA MESA INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN MAGALLANES

Más de una decena de instituciones participaron en la construcción de un plan regional de acompañamiento para apoyar a las comunidades educativas y fortalecer la prevención y mejorar la convivencia escolar.

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​La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena encabezó esta mañana la primera sesión del Plan Regional de Acompañamiento y Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, instancia que reunió a representantes de distintas instituciones públicas y redes de apoyo con el objetivo de avanzar en una estrategia regional de prevención, acompañamiento y apoyo a los establecimientos educacionales de la región.
La jornada contó con la participación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, la Dirección Provincial de Educación, SENDA Previene, Programa Lazos, Carabineros de Chile, la Oficina Local de la Niñez (OLN), la Coordinación Regional de Educación Media Técnico Profesional y Red Futuro Técnico, además de otras instituciones vinculadas al ámbito de la seguridad, la protección y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.
Al respecto, el seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado, señaló que “hoy estamos instalando las primeras bases para transformar este plan de acción en un proyecto regional de acompañamiento a los establecimientos educacionales, con un trabajo colaborativo y con el apoyo de distintas instituciones. Nuestro objetivo es entregar herramientas concretas y fortalecer la convivencia escolar en todas las comunas de la región”.
La autoridad agregó que la iniciativa busca avanzar desde respuestas aisladas hacia un trabajo coordinado y permanente entre las distintas instituciones, promoviendo acciones en conjunto para la prevención, acompañamiento y seguimiento, con el objetivo de que todos los actores trabajen de manera mancomunada para fortalecer la convivencia escolar y generar mejores entornos para el aprendizaje.
La mesa interinstitucional volverá a reunirse en las próximas semanas para dar seguimiento a los acuerdos adoptados y avanzar en la consolidación de este plan regional de acompañamiento. Asimismo, se espera incorporar a representantes de los centros de padres y apoderados, fortaleciendo el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa.

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