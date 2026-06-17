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17 de junio de 2026

GENDARMERÍA SE INCORPORA AL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES DEL SERNAMEG EN MAGALLANES

La directora regional del Servicio y la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género visitaron el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, marcando el ingreso de la institución a un itinerario orientado a transformar su cultura organizacional.

Gendarmería BPLEG 2

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes incorporó a Gendarmería de Chile al programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género (BPLEG). El ingreso se marcó con una visita de la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, y de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, quienes recorrieron el Complejo Penitenciario de Punta Arenas y dieron a conocer los alcances y el sentido del programa.

 
El BPLEG es el programa con que el SernamEG impulsa el cambio cultural al interior de las organizaciones públicas, privadas y sindicales para favorecer el ingreso, la permanencia y el desarrollo laboral de las mujeres, construyendo a la vez mejores condiciones de trabajo para el conjunto de la organización. A través de medidas voluntarias, las instituciones que se suman revisan sus propias prácticas para identificar y corregir sesgos, prevenir la violencia y el acoso, y generar entornos que permitan conciliar la vida laboral, familiar y personal.

 
"A este programa postulan de manera voluntaria organizaciones públicas y privadas, y esa decisión refleja su interés por mejorar la calidad de sus espacios laborales y revisar las prácticas que los sostienen. El itinerario parte con un autodiagnóstico y sigue con un plan de acción que la propia institución diseña e implementa, con acompañamiento técnico permanente del Servicio. Que Gendarmería dé inicio a este proceso fortalece su gestión interna y la calidad de los servicios que entrega a la comunidad", señaló la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos.

 
El SernamEG este año también despliega este acompañamiento con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv). En un proceso distinto y más avanzado, acompaña además a ENAP Magallanes en su camino hacia el Sello Iguala Conciliación, la certificación que distingue a las organizaciones que han instalado prácticas de igualdad de género y conciliación.

 
"El que más mujeres ingresen y permanezcan en el mundo laboral no depende solo de ellas: depende de que las instituciones abran sus puertas y revisen las barreras que muchas veces operan sin que nadie las advierta. Que Gendarmería decida mirar sus propias prácticas es, en ese sentido, abrir camino para que más mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones", indicó la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete.
Durante el recorrido, las autoridades visitaron al funcionariado en sus puestos de trabajo al interior del complejo penitenciario, donde se dio a conocer el alcance de esta colaboración entre Gendarmería y el SernamEG.

 
"Estamos contentos y satisfechos, ya que estas gestiones nos permitirán potenciar las competencias de nuestras funcionarias y funcionarios y que dispongan de más herramientas para enfrentar de mejor forma los desafíos en el ámbito laboral que hoy tiene Gendarmería", puntualizó el director regional de Gendarmería de Chile en Magallanes, coronel Rodrigo Campusano Yáñez.

 
Para conocer más sobre el programa, las organizaciones que ya forman parte de él y las acciones que impulsa la comunidad BPLEG del SernamEG, visita: portalbpleg.sernameg.gob.cl

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