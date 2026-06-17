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17 de junio de 2026

SALUD MAGALLANES PRESENTE EN PORVENIR PARA FORTALECER Y APOYAR TRABAJO LOCAL EN SALUD MENTAL

Durante la primera jornada, se efectuaron reuniones de trabajo con el equipo directivo y los equipos clínicos del Hospital Porvenir, donde se compartieron diagnósticos situacionales y análisis de las contingencias de salud mental de la población desde la perspectiva local.

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Con el objetivo de fortalecer estrategias y desarrollar acciones sanitarias locales, en torno a la prevención y abordaje asistencial oportuno en relación a la temática de suicidio en la comuna de Porvenir, el Servicio de Salud Magallanes realizó los días 15 y 16 de junio, un nuevo despliegue en Tierra del Fuego, tendiente a mantener y potenciar una respuesta activa y coordinada desde el Sector Salud e intersector.

El equipo multidisciplinario de salud mental, liderado por la directora del organismo, Verónica Yáñez, estuvo integrado por la subdirectora de Gestión Asistencial, Sandra Velásquez; el psiquiatra infanto‑juvenil Dr. Jorge Amarales; la pediatra asesora SSM Dra. María José Soto; la jefa (s) del Departamento de Salud Mental, Isabel Vargas; la referente de Prevención del Suicidio SSM, psicóloga Nicole Bahamonde; y el psicólogo de COSAM Miraflores, Oscar Neira. Este último profesional, una vez finalizado el despliegue, permanecerá en la comuna para apoyar y acompañar el trabajo del equipo local.

Durante la primera jornada, se efectuaron reuniones de trabajo con el equipo directivo y los equipos clínicos del Hospital Porvenir, donde se compartieron diagnósticos situacionales y análisis de las contingencias de salud mental de la población desde la perspectiva local. Además, desde el Servicio de Salud se expusieron medidas concretas orientadas a fortalecer la labor interventiva de los equipos, con el objetivo de favorecer el acceso y oportunidad de la atención en este ámbito.

La actividad del martes 16 de junio comenzó con una reunión con el SEREMI de Seguridad Pública, Ronald López, seguida de un recorrido por el establecimiento para identificar puntos vulnerables ante la ocurrencia de violencia externa.

Posteriormente, la gestora de la red asistencial en conjunto con el equipo técnico del Servicio de Salud y directivos del Hospital, sostuvieron una instancia de conversación con representantes de la sociedad civil, Consejo Municipal y activos comunitarios, con el objetivo de conocer su percepción respecto a las necesidades de los habitantes en torno a la temática de salud mental y abordaje de suicidio.

Las labores desarrolladas durante esta visita, se suman a las acciones de intervención inmediata ejecutadas con anterioridad por el sector salud, que incluyen coordinación interinstitucional, activación del equipo técnico de seguimiento, apoyo clínico especializado, trabajo con la comunidad educativa, acompañamiento a familias y fortalecimiento de las capacidades locales. Estas medidas fueron iniciadas, entre otras instancias, con la visita del primer equipo multidisciplinario de acompañamiento a comienzos de junio.

Consignar que paralelamente, se están evaluando medidas de mediano plazo, orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la Red Asistencial y reducir las brechas de acceso a prestaciones especializadas de salud mental en la Provincia de Tierra del Fuego.

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