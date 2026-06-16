MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SE REÚNE CON SEREMI DE SEGURIDAD

Con el objetivo de fortalecer el trabajo entre instituciones en materia de prevención y seguridad pública, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión de trabajo con el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, instancia en la que también participó el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza.

Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron iniciativas en desarrollo y analizaron nuevas estrategias orientadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a los desafíos que enfrenta la comuna en esta materia, destacando la necesidad de avanzar en medidas concretas y coordinadas entre los distintos organismos involucrados.

El alcalde Claudio Radonich valoró la disposición y experiencia del nuevo seremi, enfatizando la importancia de mantener una visión común frente a la seguridad ciudadana. "Para el Gobierno y para nuestra Municipalidad, la seguridad ha sido una prioridad desde hace muchos años. Nosotros comenzamos a trabajar fuertemente en esta materia hace casi una década y hoy vemos a un seremi muy empoderado, con experiencia y presencia en terreno, con quien coincidimos en varios aspectos sobre cómo ser aún más concretos dentro de las atribuciones que tenemos como municipio", señaló.

La autoridad comunal destacó además la importancia de contar con mayor flexibilidad en el financiamiento de proyectos de seguridad. "La idea es pasar de las declaraciones a las acciones concretas que permitan que la ciudad sea más segura. Los nuevos fondos que se están evaluando a través de Subdere serán importantes para adaptar las iniciativas a la realidad de Punta Arenas. Hemos avanzado en el recambio de luminarias, pero sabemos que necesitamos más cámaras de televigilancia y concretar proyectos pendientes, como los pórticos lectores de patentes", indicó.

Radonich también subrayó la relevancia del trabajo conjunto entre las distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública. "Lo importante es entender que somos un solo equipo: la Municipalidad, el Gobierno a través de la Seremi, Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía. Todos aportamos y buscamos lo mismo, que la seguridad sea una tarea permanente, donde el enemigo común son los delincuentes que afectan la tranquilidad de nuestros vecinos", afirmó.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que la reunión permitió avanzar en mecanismos de colaboración entre el nivel central y la administración comunal. "Era una reunión que teníamos pendiente con el alcalde Radonich y con el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza. Abordamos temas de interés común y formas de colaboración para fortalecer la labor que realiza el municipio, además de revisar proyectos que deben estar articulados con el sistema regional de seguridad", explicó.

Entre las iniciativas analizadas, López destacó el aumento de cámaras de vigilancia y la integración de estas a un centro de mando y control que facilite la gestión y el análisis de la información por parte del municipio. Asimismo, se refirió al proyecto de implementación de un sistema de análisis biométrico impulsado por la Policía de Investigaciones en Magallanes. "Se trata de una iniciativa muy relevante que actualmente se encuentra en proceso de formulación y financiamiento en la dirección central de la PDI. Será una herramienta valiosa para fortalecer el sistema de seguridad regional, permitiendo mejorar la identificación de personas de interés y contribuir al control de quienes ingresan a la región", sostuvo.