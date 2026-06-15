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15 de junio de 2026

EDUCADORAS Y TÉCNICOS DE PÁRVULOS DEL PROGRAMA PIPE DE PAR EXPLORA MAGALLANES FUERON CAPACITADAS EN “ DOCUMENTACIÓN PEDAGÓGICA”

​El Objetivo fue fortalecer la capacidad de las educadoras para documentar pedagógicamente las experiencias de los cuadernillos PIPE mediante el uso sistemático de la bitácora y la guía de trabajo.

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Segundo núcleo de transferencia metodológica se efectuó a las educadoras y técnicos de párvulos que participan en el Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE), financiado por el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes.

 
El Objetivo fue fortalecer la capacidad de las educadoras para documentar pedagógicamente las experiencias de los cuadernillos PIPE mediante el uso sistemático de la bitácora y la guía de trabajo, de modo que cada participante planifique, registre observaciones y evidencias, realice análisis reflexivo y proponga ajustes pedagógicos en sus actividades.

 
Esta actividad se efectuó en cada localidad donde trabajan las participantes, para lo cual la encargada de PIPE, Cecilia Villanueva se trasladó a Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas junto a la profesional y experta en documentación pedagógica Andrea Lobos, quien desarrolló el taller contextos digitales, documentación pedagógica mediante actividades lúdicas y practicas.

 
Al respecto, Cecilia Villanueva comentó que “nos trasladamos a las distintas localidades, donde se encuentran las participantes de PIPE, en esta oportunidad, se profundizó en el trabajo desarrollado en el marco del Programa PIPE y en la implementación de los cuadernillos de investigación en artes, promoviendo la reflexión sobre las experiencias de exploración, creatividad e indagación que viven niños y niñas en el aula. A través de este espacio, las participantes pudieron reconocer la importancia de registrar, sistematizar y analizar sus prácticas pedagógicas, contribuyendo así a una mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje”.

 
Por su parte la educadora de Párvulos y encargada del taller de documentación pedagógica, Andrea Lobos dijo que “ la idea fue acompañar procesos de documentación y reflexión pedagógica a partir de contextos digitales. Esto ha sido abrir puertas a una nueva forma de mirar la infancia. Los contextos digitales nos invitan a ver que no son un reemplazo, sino que son una forma de ampliar múltiples observaciones de distintos lenguajes. Ha sido una experiencia muy bonita conocer diferentes contextos, diferentes educadoras, sus reflexiones, así que estoy muy contenta de poder participar en este despliegue educativo”

 
Finalmente, las participantes valoraron esta instancia. Una de ellas fue Paola Cáceres del Jardín Infantil Arcoíris de Porvenir, dijo que “ fue una grata experiencia poder conocer al resto de mis colegas y el como se trabaja en este proyecto y aplicarlo a los niños e incentivar la exploración tanto la naturaleza como en la investigación de las Artes”. Otra de ellas fue Valeria Fuentes de la Escuela Juan Ladrilleros de Puerto Natales, señaló que “ me pareció muy pertinente de como evaluar a los niños con los 4 focos y en esta capacitación nos entregaron las herramientas necesarias para poderlas aplicar y Valeska Aravena del Jardín Viento del Sur de Punta Arenas, dijo que ”es primera vez que participo de PIPE y considero que cada instancia es un aprendizaje que podemos implementar en el aula. En este caso, la documentación pedagógica son los recursos que necesitamos para ser evaluaciones y reflexionar en base a los cambios que podemos realizar, las adaptaciones e intereses de los niños”.

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