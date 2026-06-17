DIRECTOR REGIONAL DE CORFO SOBRE LEYES DE EXCEPCIÓN: “HOY DÍA ES IMPORTANTE MANTENER ESA CERTEZA JURÍDICA” PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN EN MAGALLANES

El director regional de Corfo, Javier Romero, abordó en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones los principales desafíos de su gestión, destacando el fortalecimiento de los programas estratégicos de la institución, el desarrollo de la hoja de ruta del Programa Transforma Antártica y el impulso a nuevas iniciativas de emprendimiento e innovación en la región.

A poco más de un mes de haber asumido como director regional de Corfo Magallanes, Javier Romero realizó un balance positivo de sus primeras semanas al frente del servicio, destacando el trabajo del equipo regional y el conocimiento adquirido sobre los distintos programas que actualmente impulsa la corporación.

“Muy buena experiencia. El equipo que trabaja hoy día en Corfo es un equipo muy bueno, de primer nivel, con muchas ganas de aportar y seguir trabajando en los lineamientos de la nueva administración”, señaló durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Romero explicó que una parte importante del trabajo de Corfo se relaciona con la articulación entre organismos públicos, privados y académicos para abordar brechas que permitan fortalecer el desarrollo productivo regional. En ese contexto, destacó la relevancia de los Programas Territoriales Integrados (PTI) y los Programas Transforma, iniciativas que buscan impulsar sectores estratégicos de la economía regional.

Entre ellos figura el Programa Transforma Antártica, cuya hoja de ruta será presentada oficialmente el próximo 22 de julio y que orientará el trabajo durante los próximos siete años.

“Este programa es principalmente transformar el sector de servicios logísticos para ir mejorando la competitividad y la región como puerta de entrada a la Antártica, con fuerte crecimiento de la conectividad y coordinación intersectorial para fomentar el desarrollo científico, tecnológico, cultural y turístico”, explicó.

Respecto del Programa Transforma Hidrógeno Verde, el director indicó que actualmente se encuentra en una etapa de redefinición estratégica, ampliando su mirada hacia las energías renovables y la transición energética.

“Hay que un poco cambiar el rumbo e ir a conversar o ir a hablar sobre las nuevas energías, la transición energética, los combustibles sintéticos, un poco apuntado hacia ese sector”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el trabajo realizado en torno al hidrógeno verde continúa generando oportunidades de formación de capital humano. Entre las iniciativas vigentes mencionó programas de capacitación para soldadores especializados bajo normativa ASME y futuros cursos dirigidos a capitanes de naves, orientados tanto a la industria energética como al sector salmonero.



Desarrollo territorial en Tierra del Fuego



Durante la entrevista, Romero también se refirió a la reciente visita realizada a Tierra del Fuego, donde sostuvo reuniones con autoridades comunales y representantes del sector turístico para recoger inquietudes y oportunidades de desarrollo.

Según explicó, el objetivo es fortalecer el Programa Territorial Integrado que abarca Tierra del Fuego y Puerto Williams, anticipándose al crecimiento que podría experimentar la zona con la futura conectividad entre Vicuña y Yendegaia.

“Lo que queremos nosotros como Corfo, lo que quieren los operadores turísticos del sur de Tierra del Fuego, es que ese desarrollo se haga ordenado, que se haga de forma orgánica”, afirmó.

En la misma línea, destacó la importancia de mantener la certeza jurídica para fomentar nuevas inversiones en la región, particularmente en zonas que cuentan con regímenes especiales como las leyes de excepción vigentes en Tierra del Fuego.



Logística como eje transversal



Otro de los temas abordados fue la creación de un nuevo PTI Logístico, iniciativa recientemente aprobada que buscará identificar y reducir brechas en materia de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

“Sabemos que la logística es un tema que golpea transversalmente a todos los sectores productivos y lo que buscamos es mejorar la competitividad de la región en todo el tema logístico propiamente tal”, señaló.

El programa pondrá especial atención en los desafíos asociados al crecimiento de la infraestructura aeroportuaria y portuaria de Magallanes, promoviendo espacios de coordinación entre servicios públicos y actores privados.



Nueva incubadora para emprendimientos dinámicos



Finalmente, el director regional destacó el lanzamiento de una incubadora orientada al escalamiento de emprendimientos dinámicos, actividad que se realizará este jueves 18 de junio y que contará con la participación de la reconocida emprendedora nacional Alejandra Mustakis.

La iniciativa busca fortalecer el ecosistema regional de innovación apoyando proyectos con potencial de crecimiento a nivel nacional e internacional.

“El principal objetivo de esa incubadora es fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación en Magallanes mediante la implementación de esta incubadora que vaya apoyando la creación, el desarrollo y el escalamiento de los emprendimientos dinámicos con potencial nacional e internacional”, indicó Romero.

La actividad se desarrollará en dependencias de Zona Franca y forma parte de una serie de acciones impulsadas por Corfo para promover la innovación, el emprendimiento y la diversificación productiva en Magallanes. Además, el director anunció próximas visitas a Última Esperanza para reunirse con emprendedores y representantes del sector salmonero beneficiados por programas de fomento de la corporación.



