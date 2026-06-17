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17 de junio de 2026

INSTITUTO RES PUBLICA DESTACA AVANCES LEGISLATIVOS Y DESAFÍOS COMUNICACIONALES DEL EJECUTIVO EN SUS PRIMEROS 100 DÍAS

Buenos días región.

respublica

Durante una entrevista concedida este martes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, Ricardo Hernández, realizó un balance de los primeros tres meses de la administración del Presidente José Antonio Kast, abordando temas relacionados con la gestión gubernamental, la agenda legislativa, la seguridad pública y las perspectivas económicas del país.

En conversación con el espacio matutino, Hernández señaló que el Ejecutivo ha debido enfrentar un complejo escenario marcado por altas expectativas ciudadanas y una creciente demanda por resultados concretos.

“Han pasado muchas cosas desde el primer mes. Ya parecía que el Gobierno llevaba mucho tiempo gobernando y ha tenido algunos traspiés comunicacionales, pero también muchos éxitos en el Congreso Nacional con importantes votaciones que ha ganado el Ejecutivo”, sostuvo.

El analista explicó que uno de los principales desafíos de las administraciones actuales es responder a una ciudadanía cada vez más exigente y dinámica, mientras las estructuras estatales continúan operando bajo modelos heredados de décadas anteriores.

“Aquí se cruzan dos fenómenos muy claros, que es que la ciudadanía en general y los problemas de la ciudadanía son cada vez más dinámicos y la ciudadanía es cada vez más exigente a la hora de pedir resultados respecto a los problemas públicos que se van dando”, afirmó.

Según Hernández, las prioridades ciudadanas han cambiado de manera significativa en los últimos años, instalando la seguridad pública y la reactivación económica como los principales temas de preocupación nacional, situación que explica parte importante de las medidas impulsadas por la actual administración.

Respecto de la conformación del gabinete y las sucesivas salidas de autoridades registradas durante los primeros meses de gestión, el representante de Res Publica indicó que la estrategia gubernamental apostó por incorporar figuras provenientes de distintos sectores políticos y ámbitos profesionales, lo que ha generado tanto fortalezas como dificultades.

“No olvidemos que el Gobierno de José Antonio Kast incluyó personas de la derecha más tradicional, incluye también a un sector de centro muy importante y se apuesta por figuras nuevas”, explicó.

En esa línea, agregó que la incorporación de perfiles técnicos y de personas sin experiencia previa en cargos de alta responsabilidad pública ha provocado algunos ajustes inevitables durante la instalación del Ejecutivo.

“La buena noticia es que se hacen estos cambios rápidamente, porque si estamos en un Gobierno de emergencia, la prioridad es que estén las mejores personas para solucionar los problemas de la gente”, manifestó.

Hernández también destacó que uno de los factores que podría favorecer al Ejecutivo es la ausencia de procesos electorales inmediatos, permitiéndole concentrar esfuerzos en impulsar reformas durante esta primera etapa del mandato.

“Es probable que el gobierno actual se la juegue del todo por todo en esta primera etapa y lance sus mayores proyectos de ley, sobre todo antes de las elecciones locales y regionales”, indicó.

En materia económica, el coordinador de Política y Sociedad de Res Publica valoró el denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, aunque advirtió que la recuperación de la confianza requiere señales más amplias y sostenidas en el tiempo.

“La palabra confianza es muy importante y no solo se adquiere mediante un proyecto de ley”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la estabilidad regulatoria y la certeza jurídica serán elementos fundamentales para incentivar nuevas inversiones y generar empleos.

“Creemos que este primer proyecto de ley es una buena iniciativa, es un buen punto de partida, pero la confianza en la inversión y en el trabajo requiere un esfuerzo mayor”, agregó.

Finalmente, Hernández abordó la discusión en torno al Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que actualmente genera debate político y legislativo.

“El tema del registro existe. Ahora, cuáles son los beneficios y las consecuencias y aquellos delitos que podrían activar el hecho de que uno quede en este registro, efectivamente eso es materia de discusión y se puede perfeccionar en el Congreso”, señaló.

A juicio del analista, el proyecto cuenta con respaldo suficiente para avanzar en su tramitación y podría transformarse en una herramienta complementaria para enfrentar conductas que afectan los espacios públicos y privados.


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