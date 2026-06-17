SEREMI DE ECONOMÍA ABORDÓ INVERSIÓN, TURISMO Y CONECTIVIDAD COMO DESAFÍOS PARA MAGALLANES

El desarrollo turístico, la atracción de inversiones y los desafíos de conectividad en la región de Magallanes fueron abordados en una nueva edición de Patagonia on Tour, emitido por Polar Comunicaciones. El invitado fue el seremi de Economía, Francisco Birke, quien compartió parte del trabajo que ha desarrollado durante sus primeros meses en el cargo.

Durante Patagonia on Tour, la autoridad señaló que uno de los principales focos de su gestión es mantener presencia en terreno y dialogar con gremios, empresarios y actores locales. En ese contexto, destacó visitas a Tierra del Fuego, Puerto Natales y Torres del Paine, además de reuniones orientadas a identificar necesidades vinculadas al turismo y al desarrollo regional.

El seremi indicó que el turismo representa cerca del 6% del PIB regional y genera alrededor de 10 mil empleos, con un peak estacional cercano a los 13 mil. En ese marco, planteó la importancia de atraer inversión, entregar certezas para el desarrollo de proyectos y avanzar en temas como concesiones en parques nacionales, infraestructura turística y programas que permitan disminuir la estacionalidad.

En el programa también se abordaron materias relacionadas con conectividad aérea, especialmente los trabajos proyectados en los aeropuertos de Punta Arenas y Puerto Natales. Birke señaló que existe el compromiso de analizar alternativas que permitan mitigar eventuales impactos operativos, particularmente en Última Esperanza, donde el turismo requiere continuidad y planificación.

Finalmente, en Patagonia on Tour se conversó sobre promoción turística, formación de capital humano, apoyo a emprendedores y oportunidades para diversificar la oferta regional. El seremi destacó el potencial de Magallanes como destino único, relevando su naturaleza, soberanía y capacidad de mantener un crecimiento turístico armónico y sostenible.



