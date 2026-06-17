Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

17 de junio de 2026

SEREMI DE ECONOMÍA ABORDÓ INVERSIÓN, TURISMO Y CONECTIVIDAD COMO DESAFÍOS PARA MAGALLANES

Patagonia on tour

francisco birke

El desarrollo turístico, la atracción de inversiones y los desafíos de conectividad en la región de Magallanes fueron abordados en una nueva edición de Patagonia on Tour, emitido por Polar Comunicaciones. El invitado fue el seremi de Economía, Francisco Birke, quien compartió parte del trabajo que ha desarrollado durante sus primeros meses en el cargo.

Durante Patagonia on Tour, la autoridad señaló que uno de los principales focos de su gestión es mantener presencia en terreno y dialogar con gremios, empresarios y actores locales. En ese contexto, destacó visitas a Tierra del Fuego, Puerto Natales y Torres del Paine, además de reuniones orientadas a identificar necesidades vinculadas al turismo y al desarrollo regional.

El seremi indicó que el turismo representa cerca del 6% del PIB regional y genera alrededor de 10 mil empleos, con un peak estacional cercano a los 13 mil. En ese marco, planteó la importancia de atraer inversión, entregar certezas para el desarrollo de proyectos y avanzar en temas como concesiones en parques nacionales, infraestructura turística y programas que permitan disminuir la estacionalidad.

En el programa también se abordaron materias relacionadas con conectividad aérea, especialmente los trabajos proyectados en los aeropuertos de Punta Arenas y Puerto Natales. Birke señaló que existe el compromiso de analizar alternativas que permitan mitigar eventuales impactos operativos, particularmente en Última Esperanza, donde el turismo requiere continuidad y planificación.

Finalmente, en Patagonia on Tour se conversó sobre promoción turística, formación de capital humano, apoyo a emprendedores y oportunidades para diversificar la oferta regional. El seremi destacó el potencial de Magallanes como destino único, relevando su naturaleza, soberanía y capacidad de mantener un crecimiento turístico armónico y sostenible.


francisco birke

SEREMI DE ECONOMÍA ABORDÓ INVERSIÓN, TURISMO Y CONECTIVIDAD COMO DESAFÍOS PARA MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CERCA DE $2 MIL MILLONES PERMITIRÁN RENOVAR VEREDAS Y ACCESOS VEHICULARES EN SECTORES DE PORVENIR

Leer Más

​Consejo Regional aprobó proyecto que mejorará la accesibilidad y seguridad peatonal en diez puntos de la comuna fueguina.

​Consejo Regional aprobó proyecto que mejorará la accesibilidad y seguridad peatonal en diez puntos de la comuna fueguina.

reposicionveredas
nuestrospodcast
detenidomicrotrafico

INCAUTAN MÁS DE 65 GRAMOS DE MARIHUANA Y CUATRO PLANTAS EN PROCEDIMIENTO COORDINADO CON FISCALÍA EN PUNTA ARENAS

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
reposicionveredas

CERCA DE $2 MIL MILLONES PERMITIRÁN RENOVAR VEREDAS Y ACCESOS VEHICULARES EN SECTORES DE PORVENIR

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
colegioprofesores

PRESIDENTE COLEGIO DE PROFESORES MARIO AGUILAR Y LOS SLEP: “NO HAN FUNCIONADO BIEN Y REQUIEREN MUCHÍSIMAS CORRECCIONES”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Puerto Natales - WWF Chile (3)

CON ACTIVIDADES EN PUERTO NATALES, WWF DESTACÓ LA CONSERVACIÓN DEL DELFÍN CHILENO EN EL CONTEXTO DEL DÍA DE LOS OCÉANOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250