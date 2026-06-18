AVENIDA ESPAÑA NECESITA UNA SOLUCIÓN AHORA: MUNICIPIO DE NATALES AVANZA CON PROYECTO DE $4.500 MILLONES Y LLAMA A LAS INSTITUCIONES A ACTUAR CON SENTIDO DE URGENCIA

​La transformación de Avenida España dejó de ser una aspiración para convertirse en una necesidad urgente para Puerto Natales. El crecimiento de la ciudad, el aumento del flujo vehicular y la próxima implementación del transporte público

hacen indispensable una intervención estructural en una de las arterias más importantes de la comuna.



Consciente de esta realidad, la Municipalidad de Natales continúa avanzando en el desarrollo del proyecto de mejoramiento integral de Avenida España, una iniciativa que contempla la renovación completa de la vía, nuevos paraderos, mejoras en la infraestructura urbana y condiciones adecuadas para la futura operación del transporte público.





El pasado jueves 11 de junio se realizó una jornada de participación ciudadana donde vecinos, representantes del gremio de taxis, usuarios del centro de rehabilitación y diversos actores del sector pudieron conocer los detalles de la propuesta desarrollada por una consultora especializada.





El proyecto contempla una inversión estimada de 4.500 millones de pesos y próximamente será enviado al SERVIU para su revisión técnica. Una vez obtenida la aprobación correspondiente, la iniciativa será presentada al Gobierno Regional para su financiamiento a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).





La Municipalidad de Natales ha asumido el liderazgo en la elaboración y gestión de esta iniciativa, entendiendo que los vecinos requieren respuestas concretas frente al deterioro de una avenida estratégica para la conectividad de la ciudad. Sin

embargo, para que este proyecto se transforme en una realidad, será fundamental que los distintos organismos involucrados actúen con la misma convicción y sentido de urgencia que demanda la comunidad.





En este contexto de premura y necesidad comunal, la alcaldesa Ana Mayorga ha sostenido conversaciones con el gobernador regional Jorge Flies para abordar la necesidad de asegurar el financiamiento de esta obra, entendiendo que el tiempo es un factor clave para responder a una demanda ciudadana que se ha extendido por años. En esta línea, la jefa comunal indico que: “Si están las voluntades desde el GORE, el año 2027 esperamos estar licitando".





"Como municipio estamos haciendo nuestra parte. Estamos desarrollando el proyecto, escuchando a la comunidad, realizando las gestiones y avanzando en cada una de las etapas que exige una iniciativa de esta magnitud. Hoy esperamos que las demás instituciones comprendan la urgencia que existe detrás de esta obra y nos ayuden a sacar adelante una solución que no puede seguir esperando. Avenida España es una necesidad para la ciudad y debemos actuar con responsabilidad y visión de futuro", señaló la alcaldesa Ana Mayorga.



La propuesta considera una planificación que busca minimizar los impactos durante la ejecución de las obras. En ese sentido, uno de los aspectos valorados del diseño es la propuesta de habilitar un acceso alternativo al Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos a través de Avenida Última Esperanza, garantizando el ingreso de ambulancias y la continuidad de la atención mientras se desarrollen los trabajos.



La comunidad ya expresó su opinión durante el proceso participativo. El municipio ha cumplido con avanzar en el diseño y la gestión de la iniciativa. Ahora comienza una etapa decisiva donde será necesario el respaldo técnico y financiero de lasinstituciones competentes.





Puerto Natales se prepara para una nueva etapa en materia de movilidad urbana. Para que ese futuro sea sostenible, Avenida España requiere decisiones oportunas, coordinación institucional y el compromiso de todos los actores involucrados. Porque cuando una necesidad es evidente para toda una ciudad, las soluciones no pueden seguir esperando.

