Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de junio de 2026

AVENIDA ESPAÑA NECESITA UNA SOLUCIÓN AHORA: MUNICIPIO DE NATALES AVANZA CON PROYECTO DE $4.500 MILLONES Y LLAMA A LAS INSTITUCIONES A ACTUAR CON SENTIDO DE URGENCIA

La llegada del transporte público a Puerto Natales hace indispensable una intervención mayor en una de las principales vías de la ciudad. Mientras el municipio avanza en el diseño y gestión del proyecto, se espera el compromiso de los organismos regionales y sectoriales para concretar una obra largamente esperada por la comunidad.

avespananatales

​La transformación de Avenida España dejó de ser una aspiración para convertirse en una necesidad urgente para Puerto Natales. El crecimiento de la ciudad, el aumento del flujo vehicular y la próxima implementación del transporte público
hacen indispensable una intervención estructural en una de las arterias más importantes de la comuna.

 
Consciente de esta realidad, la Municipalidad de Natales continúa avanzando en el desarrollo del proyecto de mejoramiento integral de Avenida España, una iniciativa que contempla la renovación completa de la vía, nuevos paraderos, mejoras en la infraestructura urbana y condiciones adecuadas para la futura operación del transporte público.

El pasado jueves 11 de junio se realizó una jornada de participación ciudadana donde vecinos, representantes del gremio de taxis, usuarios del centro de rehabilitación y diversos actores del sector pudieron conocer los detalles de la propuesta desarrollada por una consultora especializada.

El proyecto contempla una inversión estimada de 4.500 millones de pesos y próximamente será enviado al SERVIU para su revisión técnica. Una vez obtenida la aprobación correspondiente, la iniciativa será presentada al Gobierno Regional para su financiamiento a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La Municipalidad de Natales ha asumido el liderazgo en la elaboración y gestión de esta iniciativa, entendiendo que los vecinos requieren respuestas concretas frente al deterioro de una avenida estratégica para la conectividad de la ciudad. Sin
embargo, para que este proyecto se transforme en una realidad, será fundamental que los distintos organismos involucrados actúen con la misma convicción y sentido de urgencia que demanda la comunidad.

En este contexto de premura y necesidad comunal, la alcaldesa Ana Mayorga ha sostenido conversaciones con el gobernador regional Jorge Flies para abordar la necesidad de asegurar el financiamiento de esta obra, entendiendo que el tiempo es un factor clave para responder a una demanda ciudadana que se ha extendido por años. En esta línea, la jefa comunal indico que: “Si están las voluntades desde el GORE, el año 2027 esperamos estar licitando".

"Como municipio estamos haciendo nuestra parte. Estamos desarrollando el proyecto, escuchando a la comunidad, realizando las gestiones y avanzando en cada una de las etapas que exige una iniciativa de esta magnitud. Hoy esperamos que las demás instituciones comprendan la urgencia que existe detrás de esta obra y nos ayuden a sacar adelante una solución que no puede seguir esperando. Avenida España es una necesidad para la ciudad y debemos actuar con responsabilidad y visión de futuro", señaló la alcaldesa Ana Mayorga.

 
La propuesta considera una planificación que busca minimizar los impactos durante la ejecución de las obras. En ese sentido, uno de los aspectos valorados del diseño es la propuesta de habilitar un acceso alternativo al Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos a través de Avenida Última Esperanza, garantizando el ingreso de ambulancias y la continuidad de la atención mientras se desarrollen los trabajos.

 
La comunidad ya expresó su opinión durante el proceso participativo. El municipio ha cumplido con avanzar en el diseño y la gestión de la iniciativa. Ahora comienza una etapa decisiva donde será necesario el respaldo técnico y financiero de lasinstituciones competentes.

Puerto Natales se prepara para una nueva etapa en materia de movilidad urbana. Para que ese futuro sea sostenible, Avenida España requiere decisiones oportunas, coordinación institucional y el compromiso de todos los actores involucrados. Porque cuando una necesidad es evidente para toda una ciudad, las soluciones no pueden seguir esperando.

CONVENIO CON EDELMAG (4)

EDELMAG SE SUMA A ESTRATEGIA MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PUQ 30/30

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CERCA DE $2 MIL MILLONES PERMITIRÁN RENOVAR VEREDAS Y ACCESOS VEHICULARES EN SECTORES DE PORVENIR

Leer Más

​Consejo Regional aprobó proyecto que mejorará la accesibilidad y seguridad peatonal en diez puntos de la comuna fueguina.

​Consejo Regional aprobó proyecto que mejorará la accesibilidad y seguridad peatonal en diez puntos de la comuna fueguina.

reposicionveredas
nuestrospodcast
detenidomicrotrafico

INCAUTAN MÁS DE 65 GRAMOS DE MARIHUANA Y CUATRO PLANTAS EN PROCEDIMIENTO COORDINADO CON FISCALÍA EN PUNTA ARENAS

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
mop alejandro marusic

SEREMI DEL MOP DETALLÓ PROYECTOS DE CONECTIVIDAD AÉREA, RUTAS Y PLAN INVIERNO PARA MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
kioscoroca

MILLONARIA INVERSIÓN Y APERTURA AL DELIVERY: LA ESTRATEGIA DEL EMBLEMÁTICO KIOSKO ROCA DE PUNTA ARENAS PARA REPUNTAR TRAS BORDEAR LA QUIEBRA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
campaña invierno Cesfam

AGUAS MAGALLANES TRASLADA CAMPAÑA DE INVIERNO A CONSULTORIOS DE PUNTA ARENAS CON APOYO DE UNIVERSITARIOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250