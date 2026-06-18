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18 de junio de 2026

VICEPRESIDENTA DE LA JDC VICTORIA TRAPP DESTACA INFLUENCIA DEL PAPA LEÓN XIV Y PLANTEA DESAFÍOS FRENTE A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Buenos días región.

victoriatrapp

La vicepresidenta de la Juventud Demócrata Cristiana de Chile, Victoria Trapp Moreira, abordó esta mañana diversos temas de contingencia política, el rol de los jóvenes en la vida pública y los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial, durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La abogada magallánica realizó un balance de los primeros meses del actual Gobierno, señalando que desde la JDC han mantenido un trabajo conjunto con la directiva nacional del partido y con los parlamentarios democratacristianos, tanto en el seguimiento legislativo como en el análisis de las políticas públicas.

Respecto a la participación juvenil, Trapp rechazó la idea de que las nuevas generaciones estén alejadas de la política. “Yo creo que efectivamente hoy hay un diagnóstico errado al decir que los jóvenes no están interesados en política, sino que no están interesados en las formas tradicionales de hacerlo”, afirmó, agregando que existe una participación activa a través de redes sociales, expresiones culturales y movimientos sociales.

La dirigenta también profundizó en la relación entre el humanismo cristiano y la acción política, destacando la vigencia de la doctrina social de la Iglesia y el impacto que ha tenido el pontificado de León XIV. En ese contexto, sostuvo que “la doctrina social de la Iglesia ha vuelto a estar de moda” y valoró que los principios de solidaridad, bien común y justicia social vuelvan a ser parte del debate público.

Asimismo, destacó el rol del Papa como una figura con capacidad de influir en la escena internacional y ejercer contrapesos frente a liderazgos políticos como el del presidente estadounidense Donald Trump. “Me parece fantástico que el Papa, tal como el papa Francisco, haya entrado en esa disputa y que es una disputa humana”, señaló.

Uno de los temas centrales de la conversación fue el desarrollo de la inteligencia artificial y la creciente influencia de las grandes empresas tecnológicas. Desde la perspectiva de la Juventud Demócrata Cristiana, Trapp indicó que el problema no es el avance tecnológico, sino la relación de poder que se genera en torno a estas herramientas.

No le hacemos la guerra a la tecnología, pero sin duda en este campo donde hay una relación de poder, claramente nosotros estamos del lado de que la tecnología debe servir a la persona humana. No al revés”, sostuvo.

En ese marco, manifestó inquietud por la reciente visita a Chile del empresario tecnológico Peter Thiel y cuestionó la falta de información respecto a los temas abordados en la reunión con el Presidente de la República.

Nos llama profundamente la atención una visita no menor con un empresario bastante importante a nivel mundial y que el Presidente no haya dado transparencia de lo conversado, que sin duda va a afectar a la ciudadanía chilena”, afirmó.

La vicepresidenta de la JDC también expresó preocupación por el tratamiento de los datos personales y la eventual concentración del poder en manos de grandes corporaciones tecnológicas, señalando que hoy los Estados han perdido protagonismo frente a estas compañías.

Las grandes multinacionales tecnológicas al final deciden qué se va a hacer o qué no. Entonces yo creo que frente a esta pérdida de poder por parte de los estados, obviamente las personas estamos vulnerables”, advirtió.

Finalmente, Trapp enfatizó la necesidad de fortalecer las regulaciones y resguardar los derechos de las personas frente a los cambios que trae consigo la revolución tecnológica, insistiendo en que el desarrollo de estas herramientas debe estar siempre orientado al servicio de la dignidad humana.



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KARINA DELFINO DESARROLLÓ AGENDA POLÍTICA EN MAGALLANES JUNTO A MILITANTES SOCIALISTAS DE PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y LA JUVENTUD SOCIALISTA

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