HOTEL CHILENO ES ELEGIDO EL MEJOR DE SUDAMÉRICA Y DOS DEL MUNDO EN EL RANKING TRIPADVISOR 2026

​Por sexto año consecutivo, Patagonia Camp recibe uno de los reconocimientos más exigentes de la industria del turismo global. La plataforma Tripadvisor -la más grande del mundo con más de 8 millones de proveedores del mundo del turismo registrados- acaba de publicar su ranking Travelers' Choice Best of the Best 2026, en el que el hotel patagónico sube desde el puesto número 19 al segundo lugar a nivel mundial y se posiciona como el mejor de América del Sur, superando a hoteles del Caribe, Maldivas, Europa y África. Solo el 1% de los hoteles del mundo alcanza esta distinción.



El galardón se otorga exclusivamente a partir de reseñas auténticas de viajeros publicadas en la plataforma durante los últimos 12 meses, sin intervención comercial ni proceso de postulación por parte de los hoteles.



Lo que los viajeros destacan

Las reseñas que sustentan el premio describen una experiencia que difiere radicalmente de los resorts all inclusive convencionales. Patagonia Camp ofrece yurtas de lujo insertas en más de 34.000 hectáreas de bosque nativo, a orillas del lago Toro, con vistas directas al macizo del Parque Torres del Paine. La propuesta combina gastronomía de autor con identidad territorial, actividades lideradas por guías naturalistas altamente calificados, y un servicio que sus huéspedes califican de manera consistente como excepcional.



Entre los aspectos más valorados destacan la calidez y profesionalismo del equipo, la inmersión en un entorno natural único, la calidad de la coctelería con ingredientes locales, las excursiones con guías especializados y una carta gastronómica que prioriza productores regionales y de temporada. El hotel eliminó el salmón de su menú por considerarlo incoherente con su visión de conservación, y sus 22 kilómetros de senderos autoguiados incluyen una experiencia de Terapia de Bosque.



"Este reconocimiento nos llena de orgullo porque no viene de ningún jurado ni de personas que no se hayan quedado en el hotel: viene de los propios viajeros que eligieron vivir la Patagonia con nosotros y decidieron contárselo al mundo. Escalar a la segunda posición global es la confirmación de que nuestra apuesta por el equipo, la experiencia y el cuidado del territorio tiene resonancia universal. Es también un motivo de orgullo para toda la región de Magallanes y para el turismo chileno", comenta Mariana Ramírez , Gerente General, Patagonia Camp.

Primero en Magallanes en obtener Great Place to Work nuevo hito 2026

El reconocimiento internacional llega en paralelo a otro hito sin precedente en la región. En 2026, Patagonia Camp obtuvo la certificación Great Place to Work, convirtiéndose en la primera empresa de Magallanes y el primer hotel independiente en Chile en alcanzar este estándar. La doble distinción refleja la coherencia que el hotel defiende como principio: no es posible ofrecer una experiencia excepcional a los huéspedes si no se cuida primero a quienes la hacen posible.



La certificación, que mide confianza, liderazgo, cultura y bienestar laboral a través de evaluaciones externas e independientes, es un eje central del modelo Patagonia Camp Circle: el marco de regeneración interna que integra cultura organizacional, economía responsable, cuidado del territorio e integración comunitaria.



Sostenibilidad en el corazón de la operación

Patagonia Camp emplea cerca de 150 personas de manera directa y realiza aproximadamente el 60% de sus compras a nivel local o regional. El hotel opera con dos plantas de tratamiento biológico de aguas, ha reducido los plásticos de un solo uso a menos del 5% de su operación, gestiona sus residuos orgánicos mediante compostaje con lombrices californianas, y avanza en la medición certificada de su huella de carbono con miras a la neutralidad en 2026. El primer registro fue certificado por el programa Huella Chile en 2024.



Sobre Patagonia Camp

Hotel all inclusive de lujo ubicado en el Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes, Chile. Opera en un entorno de más de 34.000 hectáreas de bosque nativo e integra en su modelo de gestión cuatro pilares: cuidado de las personas, respeto por el territorio, economía responsable y mejora continua. www.patagoniacamp.com

