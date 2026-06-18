BALLET JUVENIL DEL MUNICIPAL DE SANTIAGO REGRESA A PUNTA ARENAS

Con dos funciones programadas para el sábado 20 de junio, además de actividades formativas abiertas al público, el Ballet Juvenil del Municipal de Santiago volverá a presentarse en Punta Arenas. El elenco, compuesto por 18 bailarines y dirigido por la maestra Macarena Montecino, llegará al Teatro Municipal "José Bohr" para ofrecer una propuesta artística que combinará un espectáculos de alto nivel con instancias de formación y vinculación cultural.

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La programación comenzará el viernes 19 de junio con un ensayo abierto que se desarrollará entre las 18:45 y las 19:45 horas, permitiendo a los asistentes conocer de cerca el trabajo de preparación del elenco. Las actividades continuarán el sábado 20 de junio con una clase magistral abierta entre las 10:00 y las 11:10 horas, seguida de un conversatorio con los artistas. Durante la jornada, además, el ballet ofrecerá una clase especial para el elenco municipal de danza.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el esfuerzo realizado por el municipio y la Fundación Municipal de Cultura para acercar espectáculos de calidad a la comunidad. "Este es un gran esfuerzo que hace la Municipalidad y la Fundación Municipal de Cultura para brindar espectáculos de calidad todos los meses. Seguimos trabajando para que el ballet clásico tenga un espacio en nuestra ciudad y para ampliar nuestras coberturas con espectáculos de primer nivel", señaló.

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En la primera parte del programa, el público podrá disfrutar de un extracto del ballet clásico "La Bella Durmiente", específicamente la escena de las bodas de Aurora y el príncipe Desiré, acompañados por personajes emblemáticos de los cuentos tradicionales como el Gato con Botas, el Pájaro Azul y Caperucita Roja.

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Tras un intermedio de diez minutos, la segunda parte estará dedicada a "Paquita", una de las obras más representativas del repertorio clásico. La pieza destaca por su exigencia técnica, elegancia y virtuosismo, permitiendo a cada integrante del elenco exhibir sus habilidades interpretativas y artísticas.

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Por su parte, la profesional de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle, destacó que la visita busca fortalecer tanto el acceso a espectáculos como la formación artística de la comunidad. "La idea es no solo entregar espectáculos, sino también un aspecto formativo y cultural respecto de los desarrollos artísticos. Por eso tendremos una clase magistral, un conversatorio y un ensayo abierto para que más personas puedan acercarse a la danza", indicó.

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Las invitaciones para ambas funciones podrán retirarse el jueves 18 de junio entre las 15:00 y las 17:00 horas en Unimarc Sur y entre las 15:00 y las 19:00 horas en el Teatro Municipal "José Bohr". El viernes 19 de junio, la entrega continuará exclusivamente en el Teatro Municipal, entre las 15:00 y las 19:00 horas.

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Desde el municipio recordaron que cada persona podrá retirar un máximo de dos invitaciones y llamaron a la comunidad a asistir con puntualidad para contribuir al correcto desarrollo de las presentaciones y al respeto por los artistas en escena.

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