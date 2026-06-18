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18 de junio de 2026

BALLET JUVENIL DEL MUNICIPAL DE SANTIAGO REGRESA A PUNTA ARENAS

​El elenco integrado por 18 bailarines se presentará el sábado 20 de junio en el Teatro Municipal "José Bohr" con dos funciones y actividades abiertas a la comunidad.

IN 7
Con dos funciones programadas para el sábado 20 de junio, además de actividades formativas abiertas al público, el Ballet Juvenil del Municipal de Santiago volverá a presentarse en Punta Arenas. El elenco, compuesto por 18 bailarines y dirigido por la maestra Macarena Montecino, llegará al Teatro Municipal "José Bohr" para ofrecer una propuesta artística que combinará un espectáculos de alto nivel con instancias de formación y vinculación cultural.

La programación comenzará el viernes 19 de junio con un ensayo abierto que se desarrollará entre las 18:45 y las 19:45 horas, permitiendo a los asistentes conocer de cerca el trabajo de preparación del elenco. Las actividades continuarán el sábado 20 de junio con una clase magistral abierta entre las 10:00 y las 11:10 horas, seguida de un conversatorio con los artistas. Durante la jornada, además, el ballet ofrecerá una clase especial para el elenco municipal de danza.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el esfuerzo realizado por el municipio y la Fundación Municipal de Cultura para acercar espectáculos de calidad a la comunidad. "Este es un gran esfuerzo que hace la Municipalidad y la Fundación Municipal de Cultura para brindar espectáculos de calidad todos los meses. Seguimos trabajando para que el ballet clásico tenga un espacio en nuestra ciudad y para ampliar nuestras coberturas con espectáculos de primer nivel", señaló.

En la primera parte del programa, el público podrá disfrutar de un extracto del ballet clásico "La Bella Durmiente", específicamente la escena de las bodas de Aurora y el príncipe Desiré, acompañados por personajes emblemáticos de los cuentos tradicionales como el Gato con Botas, el Pájaro Azul y Caperucita Roja.

Tras un intermedio de diez minutos, la segunda parte estará dedicada a "Paquita", una de las obras más representativas del repertorio clásico. La pieza destaca por su exigencia técnica, elegancia y virtuosismo, permitiendo a cada integrante del elenco exhibir sus habilidades interpretativas y artísticas.

Por su parte, la profesional de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle, destacó que la visita busca fortalecer tanto el acceso a espectáculos como la formación artística de la comunidad. "La idea es no solo entregar espectáculos, sino también un aspecto formativo y cultural respecto de los desarrollos artísticos. Por eso tendremos una clase magistral, un conversatorio y un ensayo abierto para que más personas puedan acercarse a la danza", indicó.

Las invitaciones para ambas funciones podrán retirarse el jueves 18 de junio entre las 15:00 y las 17:00 horas en Unimarc Sur y entre las 15:00 y las 19:00 horas en el Teatro Municipal "José Bohr". El viernes 19 de junio, la entrega continuará exclusivamente en el Teatro Municipal, entre las 15:00 y las 19:00 horas.

Desde el municipio recordaron que cada persona podrá retirar un máximo de dos invitaciones y llamaron a la comunidad a asistir con puntualidad para contribuir al correcto desarrollo de las presentaciones y al respeto por los artistas en escena.


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