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17 de junio de 2026

HABILIDADES SOCIALES Y ESCUCHA ACTIVA: CLAVES PARA FORTALECER EL BUEN TRATO EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

Conversando con Cristina

cristina

La importancia de desarrollar habilidades sociales y promover relaciones basadas en el respeto fue abordada en una nueva edición de Conversando con Cristina, emitido por Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, Cristina conversó con Auristela Godoy Tardón sobre las conductas que favorecen una convivencia pacífica en la familia, la escuela y otros espacios comunitarios.

Durante el programa se explicó que las habilidades sociales se reflejan en los gestos, las palabras y las actitudes que las personas adoptan al relacionarse con los demás. Observar el estado de ánimo de quienes integran un grupo, respetar los turnos para hablar, mantener un tono de voz adecuado y prestar atención son acciones que contribuyen a mejorar la comunicación.

En Conversando con Cristina, también se destacó la importancia de la escucha activa. Las participantes señalaron que escuchar no consiste únicamente en oír mientras se realizan otras actividades, sino en mirar, concentrarse y demostrar interés por lo que la otra persona intenta comunicar.

Otro de los temas fue el papel que cumplen las comunidades educativas en la formación integral de niños y niñas. La conversación planteó que, además de transmitir conocimientos, los establecimientos deben acompañar a los estudiantes que presentan dificultades de convivencia, ayudándolos a reconocer sus emociones y a resolver los conflictos mediante el diálogo.

Finalmente, se reflexionó sobre la necesidad de controlar las palabras y los pensamientos antes de reaccionar, reconocer los errores y aprender a pedir disculpas. El espacio de Polar Comunicaciones reiteró que la tolerancia, la empatía y la capacidad de transformar una discusión en una conversación son fundamentales para avanzar hacia una verdadera cultura del buen trato.





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