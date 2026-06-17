PUERTO WILLIAMS SE SUMA A LA ATENCIÓN REMOTA DE ESPECIALISTAS

​Seguir avanzando en la búsqueda de estrategias para la reducción de tiempos y listas de espera, es uno de los grandes desafíos del Servicio de Salud Magallanes y su Red Asistencial, por lo que recientemente se dio el vamos a la atención telemática de especialistas en el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, establecimiento de salud más austral del mundo.



Al respecto, el subdirector médico del establecimiento Dr. Matias Ulloa, comentó que como hospital buscan acotar los tiempos de espera, pero uno de los factores gravitantes es la territorialidad. “Considerando que Puerto Williams y la comuna de Cabo de Hornos por su lejanía y sobre todo en condiciones de clima, con el frío, la distancia y que muchas veces los vuelos no pueden salir, esta estrategia va a responder para que las personas puedan ser atendidas en los tiempos correspondientes”, precisó el facultativo.



Las atenciones que iniciaron con teleneurología, tendrán una frecuencia quincenal. “El viernes pasado se atendieron 3 pacientes que estaban en lista de espera con el Dr. Aldo Ghisoni, quien está indicado como médico para Porvenir y Puerto Williams. Así que estamos muy contentos de que se puede mantener esta estrategia en el tiempo de manera calendarizada, así como otras estrategias como traumatología infantil, psiquiatría adulto e infantil, y paulatinamente, ir agregando más especialidades para la comuna”, puntualizó el Dr. Ulloa.



