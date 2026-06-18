CORMAG REUNIÓ A MÁS DE 150 PERSONAS EN SEMINARIO SOBRE TURISMO MICE Y SUS PROYECCIONES PARA MAGALLANES

​Con una convocatoria que superó las 150 personas, este jueves se desarrolló, en el auditorio de la UMAG, el seminario “Turismo MICE: desafíos, tendencias y oportunidades para superar la estacionalidad invernal”, iniciativa impulsada por la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) y el Gobierno Regional.



La actividad reunió a autoridades regionales, representantes de empresas, gremios, emprendedores e integrantes de la comunidad académica, entre otros; quienes conocieron experiencias exitosas y herramientas para fortalecer el desarrollo del turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, en la región.



La jornada fue inaugurada por la gerente general de CORMAG, Yenny Oyarzo; el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Axel González Laza; y la directora regional (s) de Sernatur Magallanes, Sandra Mansilla, quienes destacaron la importancia de avanzar en una estrategia regional que permita potenciar este segmento turístico.



El seminario contó con la participación de destacados expositores nacionales, entre ellos Claudio Sances, encargado nacional de Turismo MICE de Sernatur; Ana Bahamondes, representante de La Serena Convention Bureau; Alejandro Leiva, subgerente de Santiago MICE Bureau; el doctor Luis Sobrevía, integrante del programa Meet in Chile de Sernatur; y Stjepan Pavicic, representante de Racing Patagonia y de la Cámara de Turismo de Última Esperanza.



A través de exposiciones, espacios de diálogo y paneles de consultas, los asistentes pudieron conocer distintas experiencias exitosas de gestión y promoción de destinos vinculados al turismo MICE, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta Magallanes para consolidarse en este segmento.



Uno de los principales objetivos del encuentro fue contribuir a una mayor comprensión del turismo MICE y de su capacidad para articular una amplia red de servicios, incorporando a múltiples sectores productivos más allá de la industria turística tradicional.



La actividad forma parte del trabajo que CORMAG ha venido impulsando durante el último año para liderar el proceso de creación de un Magallanes MICE Bureau, iniciativa que busca articular a actores públicos y privados para fortalecer el posicionamiento de la región como destino para eventos, congresos y reuniones nacionales e internacionales.



En ese contexto, la gerente general de CORMAG, Yenny Oyarzo, destacó que “el turismo MICE representa una oportunidad para diversificar la actividad turística y generar movimiento económico durante todo el año. La creación de un Magallanes MICE Bureau apunta precisamente a fortalecer este segmento y proyectar a la región como un destino competitivo para congresos y eventos”.



En esa línea, Luis Sobrevía, integrante de Meet in Chile, investigador y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicó el rol que cumplen los embajadores del programa.



“Actuamos como promotores de los destinos nacionales en el mundo, mostrando las capacidades y ventajas de cada territorio para atraer congresos y eventos internacionales. Ese trabajo abre nuevas oportunidades para regiones como Magallanes”, indicó.



Por su parte, el encargado nacional de Turismo MICE de Sernatur, Claudio Sances, valoró el trabajo desarrollado por la región y destacó que “tras reunirnos con CORMAG y sus socios, y participar en este seminario, queda claro que Magallanes tiene un enorme potencial para desarrollar el turismo MICE. Nosotros cuando vamos a encuentros internacionales, mencionamos la Patagonia, y eso ya es un plus. La clave es avanzar en la creación de un Bureau que permitirá posicionar a la región, abriendo nuevas oportunidades para desarrollar eventos nacionales e internacionales”.



Durante la jornada, representantes de diversas instituciones y empresas suscribieron una carta de compromiso de colaboración para apoyar el desarrollo del futuro Magallanes MICE Bureau, reafirmando la importancia del trabajo conjunto para avanzar en una visión compartida que permita consolidar a la región dentro de la industria MICE a nivel nacional e internacional.



