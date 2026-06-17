AGUAS MAGALLANES REFUERZA RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR BAJAS TEMPERATURAS Y EVITAR DAÑOS EN MEDIDORES DURANTE ESTE INVIERNO

A pocos días del inicio oficial del invierno, Aguas Magallanes reforzó el llamado a la comunidad a adoptar medidas preventivas para proteger las instalaciones domiciliarias de agua potable frente a las bajas temperaturas que caracterizan a la Región de Magallanes.

El tema fue abordado esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por el subgerente de Clientes de Aguas Magallanes, Cristian Oyarzún, quien destacó que la empresa ya se encuentra operando bajo su Plan Invierno 2026, con especial énfasis en la prevención y educación de los usuarios.

“Estamos todavía no formalmente en el invierno, pero sin duda que pasando por los meses ya más fríos, una de las características principales de la región, además de su belleza, justamente es el frío, el viento, la nieve y la escarcha”, señaló Oyarzún.

El ejecutivo explicó que estas condiciones aumentan considerablemente el riesgo de congelamiento de las instalaciones de agua potable, por lo que resulta fundamental que los vecinos revisen el estado de protección de sus medidores y conexiones domiciliarias.

Asimismo, recordó el impacto que tuvo el invierno de 2024, considerado uno de los episodios más complejos de las últimas décadas en la región.

“Sin duda que el 2024 marca un hito en ese sentido y justamente nos hace recordar y palpar mucho más directamente que es necesario cuidarnos frente al invierno y a las bajas temperaturas”, indicó.

Oyarzún agregó que durante ese período se registraron temperaturas extremas que pusieron a prueba la capacidad operativa de la sanitaria y evidenciaron la importancia de la prevención. “Temperaturas que en ese año 2024 fueron las más bajas de los últimos 60 años y que significaron 11 mil requerimientos”, afirmó.

Según detalló, en apenas tres semanas se concentró una cantidad de emergencias equivalente a la que normalmente se atiende durante todo un año. “Si atendemos 30 casos diarios, hubo varios días en los que recibíamos 800, 1.000 o 1.200 llamados”, recordó.

El subgerente de Clientes sostuvo que una gran parte de las emergencias registradas pudo haberse evitado con una adecuada protección de los medidores. En ese sentido, precisó que “una proporción muy alta, superior al 90%, está relacionado con protección que no está completa”.

Por ello, reiteró que el medidor debe contar con un nicho de protección en buen estado, equipado con materiales aislantes tanto en sus paredes como en la tapa, medida que resulta esencial para evitar daños provocados por las bajas temperaturas.

Finalmente, Aguas Magallanes reiteró el llamado a la comunidad a revisar anticipadamente sus instalaciones y adoptar las medidas preventivas necesarias antes de la llegada de los meses más fríos, con el objetivo de evitar interrupciones en el suministro y contribuir al buen funcionamiento del sistema sanitario durante el invierno 2026.



