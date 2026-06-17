Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

17 de junio de 2026

AGUAS MAGALLANES REFUERZA RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR BAJAS TEMPERATURAS Y EVITAR DAÑOS EN MEDIDORES DURANTE ESTE INVIERNO

Buenos días región.

aguasmagallanes

A pocos días del inicio oficial del invierno, Aguas Magallanes reforzó el llamado a la comunidad a adoptar medidas preventivas para proteger las instalaciones domiciliarias de agua potable frente a las bajas temperaturas que caracterizan a la Región de Magallanes.

El tema fue abordado esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por el subgerente de Clientes de Aguas Magallanes, Cristian Oyarzún, quien destacó que la empresa ya se encuentra operando bajo su Plan Invierno 2026, con especial énfasis en la prevención y educación de los usuarios.

“Estamos todavía no formalmente en el invierno, pero sin duda que pasando por los meses ya más fríos, una de las características principales de la región, además de su belleza, justamente es el frío, el viento, la nieve y la escarcha”, señaló Oyarzún.

El ejecutivo explicó que estas condiciones aumentan considerablemente el riesgo de congelamiento de las instalaciones de agua potable, por lo que resulta fundamental que los vecinos revisen el estado de protección de sus medidores y conexiones domiciliarias.

Asimismo, recordó el impacto que tuvo el invierno de 2024, considerado uno de los episodios más complejos de las últimas décadas en la región.

“Sin duda que el 2024 marca un hito en ese sentido y justamente nos hace recordar y palpar mucho más directamente que es necesario cuidarnos frente al invierno y a las bajas temperaturas”, indicó.

Oyarzún agregó que durante ese período se registraron temperaturas extremas que pusieron a prueba la capacidad operativa de la sanitaria y evidenciaron la importancia de la prevención. “Temperaturas que en ese año 2024 fueron las más bajas de los últimos 60 años y que significaron 11 mil requerimientos”, afirmó.

Según detalló, en apenas tres semanas se concentró una cantidad de emergencias equivalente a la que normalmente se atiende durante todo un año. “Si atendemos 30 casos diarios, hubo varios días en los que recibíamos 800, 1.000 o 1.200 llamados”, recordó.

El subgerente de Clientes sostuvo que una gran parte de las emergencias registradas pudo haberse evitado con una adecuada protección de los medidores. En ese sentido, precisó que “una proporción muy alta, superior al 90%, está relacionado con protección que no está completa”.

Por ello, reiteró que el medidor debe contar con un nicho de protección en buen estado, equipado con materiales aislantes tanto en sus paredes como en la tapa, medida que resulta esencial para evitar daños provocados por las bajas temperaturas.

Finalmente, Aguas Magallanes reiteró el llamado a la comunidad a revisar anticipadamente sus instalaciones y adoptar las medidas preventivas necesarias antes de la llegada de los meses más fríos, con el objetivo de evitar interrupciones en el suministro y contribuir al buen funcionamiento del sistema sanitario durante el invierno 2026.


Charla SIAT CChC (10)

MÁS DE 80 TRABAJADORES PARTICIPARON EN CHARLA SOBRE SEGURIDAD VIAL INVERNAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE INICIARÁ MARCHA BLANCA EL 9 DE JULIO

Leer Más

​La información fue entregada por el Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas durante una exposición ante el Concejo Municipal.

​La información fue entregada por el Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas durante una exposición ante el Concejo Municipal.

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (1)
nuestrospodcast
fotoblumar

CON MAYORES CERTEZAS PODRÍA INICIAR EVALUACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO SALMONICULTOR EN MAGALLANES

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
kioscoroca

MILLONARIA INVERSIÓN Y APERTURA AL DELIVERY: LA ESTRATEGIA DEL EMBLEMÁTICO KIOSKO ROCA DE PUNTA ARENAS PARA REPUNTAR TRAS BORDEAR LA QUIEBRA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
LL 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENCENDERÁ EL INVIERNO CON NUEVA VERSIÓN DEL PATAGONIA LIGHT FESTIVAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
miguelpalmaninengomez

MIGUEL PALMA Y NINEN GÓMEZ REVIVIERON LA HISTORIA DE RADIO POLAR EN EL MES ANIVERSARIO DE LA EMISORA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250