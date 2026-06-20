PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA DEL FOSIS VOLVERÁ A EJECUTARSE EN PORVENIR TRAS TRES AÑOS

Luego de tres años sin ejecutarse en Porvenir, el programa Emprendamos Semilla del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) volverá a implementarse en la comuna con el objetivo de apoyar a personas que buscan iniciar un negocio independiente o fortalecer un emprendimiento en etapa inicial.

La iniciativa beneficiará a 20 emprendedores locales mediante un proceso que contempla capacitación para la elaboración de planes de financiamiento, entrega de recursos y acompañamiento durante la puesta en marcha de sus proyectos. La ejecución estará a cargo del Centro de Formación Técnica (CFT) Magallanes.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, destacó que la incorporación del CFT Magallanes como ejecutor técnico permitirá retomar esta oferta estatal en la capital fueguina. Según indicó, la medida busca ampliar las oportunidades para que las personas desarrollen sus ideas de negocio y avancen hacia una mayor autonomía económica.

Por su parte, la rectora del CFT Magallanes, Valeria Gallardo Abello, señaló que la institución cuenta con experiencia en la ejecución de programas de fomento productivo en distintas comunas de la región. Asimismo, destacó el trabajo conjunto que han desarrollado previamente con FOSIS en iniciativas dirigidas a vecinos y vecinas de Bahía Chilota.

Además de Porvenir, el programa Emprendamos Semilla será ejecutado durante este año en Punta Arenas y Puerto Natales. En total, la iniciativa beneficiará a 195 personas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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