Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

20 de junio de 2026

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA DEL FOSIS VOLVERÁ A EJECUTARSE EN PORVENIR TRAS TRES AÑOS

​La iniciativa será desarrollada por el CFT Magallanes y beneficiará a 20 emprendedores de la comuna con capacitación, financiamiento y acompañamiento para fortalecer sus proyectos.

programa emprendamos semilla

Luego de tres años sin ejecutarse en Porvenir, el programa Emprendamos Semilla del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) volverá a implementarse en la comuna con el objetivo de apoyar a personas que buscan iniciar un negocio independiente o fortalecer un emprendimiento en etapa inicial.

La iniciativa beneficiará a 20 emprendedores locales mediante un proceso que contempla capacitación para la elaboración de planes de financiamiento, entrega de recursos y acompañamiento durante la puesta en marcha de sus proyectos. La ejecución estará a cargo del Centro de Formación Técnica (CFT) Magallanes.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, destacó que la incorporación del CFT Magallanes como ejecutor técnico permitirá retomar esta oferta estatal en la capital fueguina. Según indicó, la medida busca ampliar las oportunidades para que las personas desarrollen sus ideas de negocio y avancen hacia una mayor autonomía económica.

Por su parte, la rectora del CFT Magallanes, Valeria Gallardo Abello, señaló que la institución cuenta con experiencia en la ejecución de programas de fomento productivo en distintas comunas de la región. Asimismo, destacó el trabajo conjunto que han desarrollado previamente con FOSIS en iniciativas dirigidas a vecinos y vecinas de Bahía Chilota.

Además de Porvenir, el programa Emprendamos Semilla será ejecutado durante este año en Punta Arenas y Puerto Natales. En total, la iniciativa beneficiará a 195 personas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.


Escalamiento

CORFO ABRE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ESCALAMIENTO PARA EMPRENDIMIENTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD CULTURAL

Leer Más

​El acuerdo contempla intercambio artístico, actividades formativas y presentaciones abiertas al público, además de nuevas instancias de colaboración entre ambas instituciones.

​El acuerdo contempla intercambio artístico, actividades formativas y presentaciones abiertas al público, además de nuevas instancias de colaboración entre ambas instituciones.

CONVENIO CON TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO (6)
nuestrospodcast
programa emprendamos semilla

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA DEL FOSIS VOLVERÁ A EJECUTARSE EN PORVENIR TRAS TRES AÑOS

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
programa emprendamos semilla

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA DEL FOSIS VOLVERÁ A EJECUTARSE EN PORVENIR TRAS TRES AÑOS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
detenidoropafalsificada

DETIENEN A SUJETO CON MILLONARIO CONTRABANDO DE ROPA DEPORTIVA FALSA EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
salacuna

GOBIERNO DESTACA AVANCE DEL PROYECTO DE SALA CUNA UNIVERSAL QUE FORTALECE EL EMPLEO FEMENINO EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250