SEREMI DE BIENES NACIONALES DESTACA AVANCES EN PROYECTOS HABITACIONALES Y CATASTRO DE TERRENOS FISCALES EN MAGALLANES

Un intenso despliegue territorial y una serie de proyectos orientados a fortalecer el uso del suelo fiscal en beneficio de las comunidades destacó la seremi de Bienes Nacionales de Magallanes, Lorena Díaz Loaiza, durante su participación de esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad señaló que, tras asumir el cargo el pasado 27 de marzo, ya ha recorrido todas las provincias de la región, participando en fiscalizaciones y reuniones con autoridades locales, con el objetivo de conocer las distintas necesidades existentes en el territorio.

“El suelo fiscal pertenece a todos los chilenos y cuando se lo le damos la oportunidad a alguna persona de aprovecharlo, la idea es que lo utilice bien y surja, salga adelante con sus vidas, con sus proyectos, con sus emprendimientos”, afirmó.

Durante su reciente visita a Puerto Williams, la seremi acompañó al equipo de fiscalización de Bienes Nacionales para verificar el uso de terrenos fiscales arrendados para proyectos productivos, destacando la experiencia de un usuario que desarrolla actividades agrícolas y de autoconsumo mediante el uso de paneles solares, huertos e invernaderos.

Asimismo, Díaz informó que durante una reunión nacional realizada en Santiago se definieron los principales lineamientos de gestión del ministerio para los próximos años, centrados en tres ejes: seguridad, desarrollo social y crecimiento económico.

En ese contexto, explicó que uno de los objetivos es identificar terrenos fiscales que puedan destinarse a la construcción de viviendas. “Otro eje es la materia social y es ahí donde cabe el tema de las viviendas, la construcción de viviendas, la solución de vivienda, las soluciones habitacionales que requieren las personas”, indicó.



Proyecto habitacional en terrenos del Regimiento Pudeto



La seremi destacó el trabajo que se desarrolla junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu en los terrenos del Regimiento Pudeto, donde se proyecta la construcción de más de 500 soluciones habitacionales.

Según explicó, Bienes Nacionales ya se encuentra en la etapa final del proceso de traspaso de tres lotes al Serviu, lo que permitirá concretar la iniciativa.

“Nos encontramos en las últimas etapas. Lo que hicimos es traspasarle al Serviu tres lotes para la construcción de un proyecto habitacional que contempla la creación de más de 500 soluciones habitacionales”, sostuvo.

Además, destacó el trabajo realizado por el Ejército en la limpieza y revisión del terreno, debido a la presencia de restos de material utilizado en ejercicios militares.



Levantamiento de información en Puerto Edén y próximo trabajo en Puerto Toro



La autoridad también valoró una reciente labor realizada por el equipo técnico y de catastro de la seremi en Puerto Edén, donde se efectuó un levantamiento de información de más de 36 hectáreas de suelo fiscal, tarea que no se desarrollaba desde hace varios años.

“Hace más de tres o cuatro años nuestro equipo técnico no había podido estar en Puerto Edén. Gracias a Dios hace dos semanas se pudo y revisaron más de 36 hectáreas de suelo fiscal”, señaló.

Agregó que una labor similar se llevará a cabo próximamente en Puerto Toro, para lo cual se cuenta con el apoyo de la Armada de Chile.



Espacio de lectura para niños en dependencias de la seremi



En otro ámbito, Díaz destacó una iniciativa impulsada por funcionarios de la repartición, quienes habilitaron un rincón infantil en las oficinas ubicadas en avenida España 971 de Punta Arenas, con libros y materiales para colorear destinados a los hijos de quienes realizan trámites.

“Los niños inmediatamente van a la mesa chiquita donde ven que están los libros y los lápices de colores, mientras los papás son atendidos”, comentó.



Llamado a regularizar propiedades



Finalmente, la seremi realizó un llamado a las familias que aún no cuentan con sus títulos de dominio inscritos a acercarse a las oficinas de Bienes Nacionales y recibir orientación en el marco del programa “Chile, País de Propietarios”.

“Lo que nuestro gobierno busca es que todas las personas que estén en condiciones puedan inscribir su inmueble a su nombre para que Chile sea efectivamente un país de propietarios”, concluyó.





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