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20 de junio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD CULTURAL

​El acuerdo contempla intercambio artístico, actividades formativas y presentaciones abiertas al público, además de nuevas instancias de colaboración entre ambas instituciones.

CONVENIO CON TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO (6)

La Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, a través del Teatro Municipal de Santiago, firmaron este viernes un convenio de colaboración destinado a fortalecer el desarrollo de actividades artísticas, formativas y de intercambio cultural. La ceremonia se realizó en el Teatro Municipal José Bohr y busca ampliar las oportunidades de acceso a la cultura para la comunidad.

El acuerdo establece un marco de cooperación para impulsar iniciativas de difusión cultural, desarrollo institucional e intercambio artístico entre ambas entidades. Como parte de esta alianza, el Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago desarrollará una programación especial en Punta Arenas que incluirá dos funciones abiertas al público, un ensayo abierto, una clase magistral, un conversatorio y actividades formativas dirigidas al Elenco Municipal de Ballet.

La directora de la Escuela de Ballet y del Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago, Macarena Montecino, destacó la importancia de fortalecer la presencia artística de la institución en distintas regiones del país. Asimismo, valoró la recepción que han tenido las presentaciones realizadas en Punta Arenas, señalando que existe una audiencia interesada y comprometida con las artes escénicas.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich indicó que el convenio permitirá ampliar el trabajo conjunto más allá de las presentaciones de ballet, incorporando nuevas áreas como conciertos líricos, actividades vinculadas al piano y espacios de formación artística. Además, destacó la posibilidad de desarrollar futuras producciones colaborativas entre los elencos municipales y el Teatro Municipal de Santiago.

El convenio tendrá una vigencia anual con renovación automática por acuerdo de ambas partes y busca fortalecer la programación cultural de la comuna, además de generar nuevas oportunidades de formación y acceso a expresiones artísticas para la comunidad de Punta Arenas.


cielo punta arenas 19 de junio 2026

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AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD CULTURAL

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​El acuerdo contempla intercambio artístico, actividades formativas y presentaciones abiertas al público, además de nuevas instancias de colaboración entre ambas instituciones.

​El acuerdo contempla intercambio artístico, actividades formativas y presentaciones abiertas al público, además de nuevas instancias de colaboración entre ambas instituciones.

CONVENIO CON TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO (6)
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MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD CULTURAL

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