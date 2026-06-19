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19 de junio de 2026

INTEGRANTES DEL EJÉRCITO DESTINADOS EN LA ANTÁRTICA ABORDARON LOS DESAFÍOS DE LA PATERNIDAD Y LA VIDA MILITAR

Buenos días región.

BAEdiadelpadre

En el marco de las conmemoraciones por el Día del Padre, el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones sostuvo una conversación vía telemática con el sargento primero Carlos Álvarez Álvarez, conductor de vehículo mecanizado Pisten Bully, y el cabo primero Hugo Lineros González, radio operador de la sección de exploración de la Base Antártica del Ejército, quienes compartieron sus experiencias como padres y militares destinados en el continente blanco.

Ambos suboficiales abordaron los desafíos que implica permanecer un año alejados de sus familias y destacaron el apoyo permanente de sus esposas e hijos para enfrentar una misión que demanda sacrificio y compromiso.

El sargento primero Carlos Álvarez recordó que su vocación por la carrera militar nació desde muy pequeño. Originario de Chiloé, relató que a los 17 años decidió iniciar el proceso de incorporación al Ejército y posteriormente ingresó a la Escuela de Suboficiales en 2002. Tras desempeñarse en distintos destinos, llegó a Magallanes en 2014 y hoy cumple siete meses en la Antártica.

“Ahora acá en la Antártica, ya vamos a cumplir 7 meses feliz, una experiencia totalmente inolvidable”, señaló.

Sobre la distancia con su familia, reconoció que las fechas especiales se viven con nostalgia. “Uno espera de repente un abrazo del hijo, un buenos días, un besito en la noche antes de acostarse. Pero ahora están las plataformas, está la videollamada, el WhatsApp, eso ayuda bastante, pero sí se echa de menos un abrazo”, expresó.

Asimismo, destacó que la decisión de postular a una comisión de un año en la Antártica fue conversada con su esposa, comprendiendo desde un inicio que habría momentos importantes que no podrían compartir.

Por su parte, el cabo primero Hugo Lineros González comentó que ingresó al Servicio Militar a los 16 años, impulsado por una vocación inculcada por sus padres en la comuna de Purranque, Región de Los Lagos. Actualmente lleva seis años destinado en Magallanes y conformó una familia junto a su esposa y sus dos hijos de 11 y 6 años.

“Para poder tomar esta decisión claramente es importante el apoyo familiar, es una decisión que se toma en conjunto”, afirmó.

Respecto a la crianza a la distancia, reconoció el rol fundamental que cumple su esposa durante su ausencia. “Estoy súper tranquilo porque sé que mi señora está generando, digamos, ese control a nuestros hijos”, manifestó.

Ambos coincidieron en que detrás del cumplimiento de las labores militares existe un importante respaldo familiar y aprovecharon la instancia para enviar un mensaje a quienes, como ellos, enfrentan la paternidad desde la distancia.

“Qué súper bonito ser papá, que tengan la fortaleza de afrontar un objetivo que como nosotros es súper difícil muchas veces, ausentarnos por un año, pero detrás de nosotros está nuestra señora, un pilar fundamental”, expresó el sargento primero Álvarez.

En la misma línea, agregó: “Siempre tengan presente que detrás de un buen militar hay una excelente esposa”.

En tanto, el cabo primero Lineros manifestó que “es una fecha importante y claramente sería muy beneficioso que todos aquellos funcionarios de las Fuerzas Armadas puedan compartir en este día con sus seres queridos”.



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CAPITANES DE LA ARMADA, FACH Y GOPE DE CARABINEROS ABORDARON EL ROL DE SER PADRES Y UNIFORMADOS EN MAGALLANES

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