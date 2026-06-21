PADRES DESTACAN EL ROL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIAS DE MAGALLANES

En una emotiva conversación desarrollada en Buenos días región de Polar Comunicaciones, Hugo Gallegos y Danilo Martínez Ahumada compartieron sus experiencias vinculadas al Centro de Rehabilitación de Magallanes, destacando el impacto que la institución ha tenido tanto en los procesos de recuperación como en la vida familiar de quienes enfrentan distintos desafíos de salud.

Hugo Gallegos, paciente con Parkinson y presidente de una agrupación de personas que viven con esta enfermedad en la región, valoró la calidad profesional y humana del Centro de Rehabilitación. Durante la entrevista señaló que la institución no solo entrega tratamientos especializados, sino que también involucra activamente a las familias, generando redes de apoyo fundamentales para enfrentar procesos complejos y de largo plazo.

Por su parte, Danilo Martínez Ahumada relató la experiencia de su familia junto a su hija Trinidad, quien recibe atención en el Centro de Rehabilitación desde los primeros meses de vida. En Buenos días región, destacó el acompañamiento recibido por parte de los equipos profesionales y cómo los avances alcanzados por su hija han sido una fuente permanente de motivación y esperanza para toda la familia.

Ambos invitados coincidieron en que la rehabilitación no es un proceso individual, sino una tarea compartida entre pacientes, profesionales y familias. Asimismo, hicieron un llamado a confiar en los equipos especializados, mantener una actitud positiva frente a las dificultades y aprovechar las herramientas que ofrece el Centro de Rehabilitación de Magallanes para mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos.

Finalmente, la conversación permitió reflexionar sobre la paternidad en el contexto de la salud y la rehabilitación, resaltando el compromiso, la contención y el acompañamiento familiar como elementos esenciales para enfrentar los desafíos que muchas familias de la región de Magallanes viven día a día.

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