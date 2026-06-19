PADRES Y PACIENTES DESTACAN EL ROL DE LA FAMILIA Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

En una conversación marcada por las experiencias de vida, la paternidad y la importancia del apoyo familiar, Danilo Martínez Ahumada, padre de Trinidad Martínez Valdés, y Hugo Gallegos, presidente de la Agrupación Amigos del Parkinson, participaron la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde compartieron sus testimonios vinculados al Centro de Rehabilitación.

Con trece años de relación con la institución debido a su diagnóstico de Parkinson, Hugo Gallegos destacó la calidad de las prestaciones y el trabajo multidisciplinario que se realiza en Magallanes, señalando que incluso posee referencias de centros internacionales.

“Lo que pasa acá en el centro y si nosotros no tenemos eso, entonces indica que la gente está consciente que tenemos un centro de alta calidad y de alta calidad técnica. Yo tengo acceso a otra información de otras partes del mundo, en toda España, y lo que hacen en España es lo que está haciendo el centro. O sea, estamos muy, muy, muy avanzados”, expresó.

Gallegos subrayó además que el apoyo familiar es fundamental para enfrentar enfermedades neurodegenerativas. “La rehabilitación de una persona sola no va. La familia. Si la familia no está atrás es muy difícil que se recupere”, afirmó.

Actualmente, la Agrupación Amigos del Parkinson reúne a 52 integrantes y trabaja en acompañar a quienes reciben recientemente el diagnóstico. “El impacto es fuerte para la persona. En ese trabajo estamos nosotros”, comentó.

Por su parte, Danilo Martínez Ahumada relató la experiencia de su familia junto a Trinidad Martínez Valdés, de ocho años, quien presenta una parálisis cerebral leve y desde los cuatro meses recibe atención en el Centro de Rehabilitación.

“Yo siempre hablo de la familia. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestra hija nos involucra a todos”, señaló.

El padre explicó que los primeros momentos fueron difíciles, pero destacó la acogida recibida por parte de los profesionales. “Somos prácticamente amigos. La Trini llega al centro, entra a toda la oficina y saluda a sus tíos favoritos. Jamás ha dicho que no le gusta ir al centro”, relató.

Martínez recordó que el ingreso al proceso de rehabilitación representa un impacto para cualquier familia, pero destacó que la cercanía y humanidad del equipo ayudaron a enfrentar esa etapa. “Fue un golpe menos doloroso porque, para qué estamos con cosas, cualquier familiar que llega con un paciente al centro de rehabilitación recibe un golpe. Pero los profesionales prácticamente lo toman a uno del brazo y lo acompañan en el camino”, sostuvo.

Respecto a los avances de su hija, valoró los logros obtenidos tras años de terapias y esfuerzo constante.

“Uno ve los cambios. Antes no podía correr y ahora corre. Son muchas cosas que ella ha ido avanzando y ahí uno dice que el esfuerzo vale la pena”, manifestó.

La familia, originaria de Villa Alemana y radicada desde hace 15 años en Magallanes, decidió establecerse definitivamente en Punta Arenas pensando en el futuro de Trinidad.

“Todo el esfuerzo está pensado en la Trini. El hecho de quedarse aquí en la zona, comprar una casa, todo está pensado en asegurar su futuro”, expresó.

Consultado sobre el mensaje que entregaría a otras familias que recién enfrentan un diagnóstico, Martínez llamó a aceptar la realidad y confiar en los especialistas.

“Hay que aceptar la realidad del paciente. Si uno se va en contra de eso, cuesta un mundo. Y confiar en los profesionales. Son súper paternalistas, son muy humanos y siempre están con buena disposición”, afirmó.

En tanto, Hugo Gallegos reiteró la importancia del acompañamiento familiar, especialmente en los adultos mayores. “No abandonen a la gente. El adulto necesita el acompañamiento y quizás mucho más que un joven”, sostuvo.

La conversación, realizada en el marco del Día del Padre, permitió poner en valor el rol de las familias y el trabajo que desarrolla el Centro de Rehabilitación de Magallanes, institución que ambos invitados coincidieron en describir como un espacio de apoyo, cercanía y esperanza para cientos de personas de la región.





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