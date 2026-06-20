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20 de junio de 2026

CREADOR DE CONTENIDO REVIVE LA HISTORIA DEL ANTIGUO CEMENTERIO QUE EXISTIÓ BAJO LA ACTUAL PLAZA JOSÉ DE LOS SANTOS MARDONES

El creador de contenido Bastián Tiznado, compartió antecedentes sobre el histórico camposanto que funcionó durante décadas en el sector y donde fueron sepultadas cerca de 1.300 personas.

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El creador de contenido magallánico Bastián Tiznado dio a conocer un nuevo relato histórico sobre uno de los espacios más emblemáticos de Punta Arenas: la actual Plaza José de los Santos Mardones, lugar que durante gran parte del siglo XIX funcionó como el principal cementerio de la ciudad.

A través de su contenido, Tiznado recordó que en este sector fueron sepultadas cerca de 1.300 personas, entre ellas colonos, marinos, trabajadores y familias que participaron en los primeros años de desarrollo de Punta Arenas. El camposanto comenzó a operar en 1854, cuando la ciudad aún era una pequeña colonia en el extremo austral de Chile.

Según los antecedentes difundidos, debido a la diversidad de la población de la época, el cementerio estaba dividido en dos áreas: una destinada a la comunidad católica y otra para los llamados disidentes o protestantes. El lugar también recibió a algunas víctimas de la explosión de la cañonera británica Dotterel, ocurrida en 1881.

Con el paso del tiempo, el cementerio dejó de funcionar y el sector fue transformado en espacio público. Sin embargo, la historia de quienes descansaron allí continúa siendo parte de la memoria colectiva de Punta Arenas y constituye un importante capítulo del patrimonio regional.

La publicación de Bastián Tiznado busca acercar estos episodios históricos a nuevas generaciones, poniendo en valor acontecimientos y lugares que forman parte de la identidad de Magallanes y que muchas veces pasan desapercibidos en la vida cotidiana.


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