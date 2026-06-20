CREADOR DE CONTENIDO REVIVE LA HISTORIA DEL ANTIGUO CEMENTERIO QUE EXISTIÓ BAJO LA ACTUAL PLAZA JOSÉ DE LOS SANTOS MARDONES

El creador de contenido magallánico Bastián Tiznado dio a conocer un nuevo relato histórico sobre uno de los espacios más emblemáticos de Punta Arenas: la actual Plaza José de los Santos Mardones, lugar que durante gran parte del siglo XIX funcionó como el principal cementerio de la ciudad.

A través de su contenido, Tiznado recordó que en este sector fueron sepultadas cerca de 1.300 personas, entre ellas colonos, marinos, trabajadores y familias que participaron en los primeros años de desarrollo de Punta Arenas. El camposanto comenzó a operar en 1854, cuando la ciudad aún era una pequeña colonia en el extremo austral de Chile.

Según los antecedentes difundidos, debido a la diversidad de la población de la época, el cementerio estaba dividido en dos áreas: una destinada a la comunidad católica y otra para los llamados disidentes o protestantes. El lugar también recibió a algunas víctimas de la explosión de la cañonera británica Dotterel, ocurrida en 1881.

Con el paso del tiempo, el cementerio dejó de funcionar y el sector fue transformado en espacio público. Sin embargo, la historia de quienes descansaron allí continúa siendo parte de la memoria colectiva de Punta Arenas y constituye un importante capítulo del patrimonio regional.

La publicación de Bastián Tiznado busca acercar estos episodios históricos a nuevas generaciones, poniendo en valor acontecimientos y lugares que forman parte de la identidad de Magallanes y que muchas veces pasan desapercibidos en la vida cotidiana.

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