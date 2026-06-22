MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS RESPALDA LABOR DE AGRUPACIÓN QUE ACOMPAÑA A NIÑOS CON CÁNCER

Con el objetivo de conocer el trabajo que desarrolla la Agrupación Guerreros de la Vida y explorar formas de colaboración, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto a la directora de Desarrollo Comunitario, Jessica Castillo, sostuvo una reunión con representantes de esta organización dedicada al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes con cáncer, así como de sus familias.

La agrupación, integrada por padres, familiares, colaboradores y personas que han vivido de cerca la experiencia del cáncer infantil, busca generar redes de apoyo para quienes enfrentan esta enfermedad, especialmente considerando que los tratamientos especializados deben realizarse fuera de la región, lo que implica procesos de desarraigo y múltiples desafíos para las familias.

Tras el encuentro, el alcalde Claudio Radonich destacó el valor de las organizaciones comunitarias que entregan acompañamiento en situaciones complejas y dolorosas. "Cada familia que integra esta agrupación tiene una historia vinculada al cáncer infantil. Son padres de niños que han enfrentado esta enfermedad, que actualmente están en tratamiento o que lamentablemente han sufrido una pérdida. A diferencia de muchos cánceres en adultos, donde existe la posibilidad de prevención y controles periódicos, en los niños la clave está en la detección temprana. Por eso es tan importante generar conciencia y entregar información", señaló la autoridad comunal.

Radonich valoró además el trabajo que realiza la organización en el acompañamiento emocional de las familias. "Cuando una familia recibe este diagnóstico, de un día para otro cambia completamente su realidad. Muchas veces deben viajar a Valdivia, Puerto Montt o Santiago, enfrentando procesos de desarraigo, nuevos equipos médicos y una situación muy difícil desde el punto de vista emocional. Por eso estas agrupaciones cumplen un rol fundamental. Como municipio queremos colaborar para visibilizar su labor y fortalecer esta red de apoyo que entrega contención, orientación y acompañamiento a quienes viven esta experiencia", agregó.

Por su parte, la coordinadora de la Agrupación Guerreros de la Vida, Constanza Barría, explicó que la organización nació a partir de la alerta sanitaria oncológica y de la necesidad de generar apoyo para las familias de la región. "Somos padres, coordinadores, colaboradores y también familias que han perdido a sus hijos. Queremos dar testimonio de lo que significa el cáncer infantil y de cómo afecta a Magallanes, una región donde todos los niños deben trasladarse fuera para recibir tratamiento. Esto genera importantes procesos de desarraigo, por lo que estamos construyendo una red permanente de acompañamiento para apoyar a los niños, sus padres y sus familias", indicó.

Barría agregó que actualmente la agrupación reúne a cerca de 30 integrantes y que existe preocupación por el aumento de casos durante los últimos años. "Estamos levantando información para conocer con mayor precisión la realidad regional, pero hemos visto un incremento de casos y eso nos impulsa a seguir trabajando para visibilizar esta problemática. El cáncer infantil es distinto al cáncer en adultos, porque no puede prevenirse; por eso es tan importante la detección oportuna y el acompañamiento", afirmó.

En tanto, la coordinadora de apoyo de la agrupación, Jesica Guerrero, destacó que esta fue la primera instancia formal de trabajo con la autoridad comunal. "Esta reunión fue muy importante para nosotros porque nos permite comenzar a trabajar en conjunto con el municipio y dar a conocer nuestra labor a la comunidad. Buscamos generar mayor conciencia sobre el cáncer infantil y también fortalecer el apoyo de las instituciones y de la ciudadanía", señaló.

Asimismo, explicó que una de las principales necesidades de las familias está relacionada con el impacto emocional que provoca la enfermedad. "Existen dificultades económicas, pero muchas veces lo más complejo es el aspecto psicológico. Tener un niño con cáncer afecta a toda la familia y por eso es tan necesario contar con espacios de apoyo y acompañamiento", manifestó.