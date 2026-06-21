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21 de junio de 2026

UMAG IMPULSA VÍNCULOS CON INDUSTRIAS DE MAGALLANES A TRAVÉS DE SIMPOSIO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

​La actividad reunió a representantes del mundo académico y productivo para promover alianzas en investigación aplicada, formación profesional y desarrollo regional.

SIMPOSIO

La Universidad de Magallanes (UMAG) realizó el simposio "Vínculo 2026: Academia y Sector Productivo Regional de Cara al Futuro", encuentro que reunió a académicos, estudiantes y representantes de las industrias acuícola y agropecuaria con el objetivo de fortalecer la colaboración entre la generación de conocimiento y las necesidades del territorio.

La actividad, organizada por la Facultad de Ciencias de la UMAG junto al Proyecto Ciencia para la Innovación Ci2030, se desarrolló en el Auditorio del CADI y buscó generar espacios de trabajo conjunto orientados a resolver desafíos regionales mediante investigación aplicada, transferencia tecnológica e innovación.

El decano de la Facultad de Ciencias, Gustavo Poblete Olmos, destacó que uno de los principales desafíos es acercar el trabajo científico a las necesidades de la comunidad y del sector productivo. En ese contexto, señaló que la facultad está impulsando distintas acciones para fortalecer la vinculación con empresas y organizaciones, incluyendo ajustes en las mallas curriculares y la generación de instancias de colaboración directa.

Durante la jornada también se abordó el impacto de esta relación en la formación de estudiantes. Desde el proyecto Ciencia para la Innovación 2030 destacaron la importancia de incentivar el emprendimiento y la innovación, ampliando las oportunidades de desarrollo profesional más allá de los espacios tradicionales de investigación y laboratorio.

La instancia permitió además proyectar nuevas oportunidades de cooperación entre la academia y sectores estratégicos para Magallanes. Según informaron los organizadores, esta línea de trabajo busca extenderse en el futuro hacia áreas como energía y salud, fortaleciendo el aporte de la investigación universitaria al desarrollo regional.


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