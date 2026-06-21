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21 de junio de 2026

MARINO MUÑOZ AGÜERO REFLEXIONA SOBRE LA MEMORIA CULTURAL Y CELEBRA UNA DÉCADA DE SU COLUMNA EN MAGALLANES

Ojo con la Cultura

OJO CON LA CULTURA

La historia de Porvenir, la literatura patagónica y la importancia de preservar la memoria cultural fueron algunos de los temas abordados en una conversación entre Víctor Hernández y el escritor Marino Muñoz Agüero en Ojo con la cultura de Polar Comunicaciones. La entrevista coincidió con el aniversario número 132 de la ciudad fueguina, ocasión en la que ambos destacaron el aporte histórico y cultural de la capital de Tierra del Fuego a la región de Magallanes.

Durante el programa, Marino Muñoz Agüero recordó sus primeros viajes a Porvenir y compartió diversas anécdotas vinculadas a la ciudad, resaltando espacios emblemáticos como el Cinema Porvenir, la antigua compañía telefónica de Tierra del Fuego y la desaparecida Escuela Agropecuaria Las Mercedes. Asimismo, valoró el legado de generaciones que contribuyeron al desarrollo de la comunidad fueguina y fortalecieron la identidad regional.

La conversación también permitió revisar los diez años de la columna que desarrolla el escritor, espacio donde combina literatura, historia y cultura popular. Muñoz explicó que su trabajo busca rescatar autores, episodios y personajes muchas veces olvidados, además de relevar objetos, costumbres y expresiones que forman parte de la memoria colectiva de Magallanes y la Patagonia.

En ese contexto, manifestó una mirada crítica respecto de ciertas tendencias actuales que, a su juicio, caricaturizan figuras relevantes de la cultura y la literatura para transformarlas en curiosidades o fenómenos de moda. Según señaló, el valor de autores como Jorge Teillier, Rolando Cárdenas o de intérpretes populares radica en la calidad y permanencia de sus obras, más allá de aspectos anecdóticos de sus vidas personales.

Finalmente, en Ojo con la cultura, Muñoz destacó la importancia de mantener vivo el patrimonio cultural a través de la lectura, la investigación y el rescate de historias locales, contribuyendo así a fortalecer la identidad de las nuevas generaciones en la región de Magallanes.




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